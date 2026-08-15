Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses avanza en el trabajo de identificar a las víctimas mortales tras el devastador terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia. Según el informe más reciente, recopilado hasta el 14 de agosto, la entidad confirmó un total de 270 cuerpos relacionados con la emergencia, mientras técnicos forenses continúan sus labores para lograr la plena identificación de cada una de las víctimas y ofrecer acompañamiento a sus familias en la recuperación de los cuerpos.

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De acuerdo con el reporte entregado por Medicina Legal, la consolidación de estos datos incluyó una recopilación individual de los casos, detallando nombres, edades y lugares de procedencia de quienes perdieron la vida durante el sismo. El proceso también resalta el avance en los procedimientos realizados, confirmando el estado de la identificación y el seguimiento de cada caso en tiempo real. Esta información resulta fundamental para el esclarecimiento de la tragedia y ofrece una luz de esperanza a familias que esperan noticias definitivas sobre sus allegados desaparecidos.

Uno de los ejes principales de este trabajo forense ha sido la garantía en la identificación precisa de las víctimas antes de la entrega de los cuerpos a sus seres queridos. La magnitud de la emergencia llevó a la implementación de protocolos reforzados en recepción, análisis y reconocimiento, buscando evitar confusiones y proporcionar certeza a los dolientes. De acuerdo con los datos recopilados, Medicina Legal ha puesto énfasis en distintos procedimientos, como el análisis de documentación, estudio de características físicas y la aplicación de técnicas especializadas que permiten una identificación segura.

El proceso de reconocimiento e identificación continúa en coordinación con las autoridades de emergencia y los familiares que, en medio de la incertidumbre, buscan respuestas sobre la suerte de quienes no han sido ubicados. Los cuerpos identificados son entregados progresivamente, permitiendo a las familias adelantar los actos funerarios y despedirse de sus seres queridos en medio del duelo.

Este balance provisional, que cubre hasta el 14 de agosto, refleja una tarea aún en desarrollo, por lo que las cifras pueden modificarse a medida que avancen los trabajos de recuperación e identificación en las zonas más afectadas por el terremoto. Cinco días después del desastre, la labor de Medicina Legal permanece como un eje crucial para esclarecer el número real de víctimas y brindar un mínimo de alivio a quienes esperan una respuesta definitiva.

¿Cómo avanza el proceso de identificación de víctimas tras el terremoto en Colombia?

El proceso de identificación se mantiene activo y en constante actualización. Incluye la revisión de documentación, análisis de características físicas y la coordinación entre autoridades forenses y familias. Medicina Legal actualiza los datos y entrega los cuerpos a medida que concluyen las verificaciones, avanzando de forma gradual para responder a la magnitud de la tragedia.

¿Por qué es importante el trabajo forense de Medicina Legal después de una tragedia?

El trabajo forense garantiza la identificación precisa de cada víctima, lo que permite brindar respuestas concretas a las familias y realizar los respectivos actos funerarios. Además, su labor resulta esencial para establecer cifras oficiales y ofrecer acompañamiento en medio del duelo colectivo generado por emergencias de gran magnitud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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