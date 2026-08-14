Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de una situación de emergencia nacional provocada por un reciente terremoto, un trágico accidente de tránsito tiñó de luto la vía Pereira-Cartago y recordó los riesgos que enfrentan diariamente los transportadores en Colombia. De acuerdo con la información publicada por ‘El Diario’, Leonardo Caicedo Vera, un conductor ibaguereño de 46 años, perdió la vida en la mañana del jueves 13 de agosto, tras un fatídico suceso en la variante cercana a la bomba Villegas, mientras se desplazaba conduciendo una tractomula con carga proveniente de la fábrica Contegral.

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El reporte de las autoridades consigna que, poco después de las 7:30 a. m., Caicedo Vera detuvo su vehículo y descendió para atender cuestiones que el artículo no precisa. Justo en ese momento, un camión identificado con las placas ESZ-567 circulaba por la zona. Leonardo, al bajar, habría perdido el equilibrio y cayó inesperadamente al suelo. Fue en ese breve instante cuando una de las llantas traseras del camión pasó sobre su cuerpo, ocasionándole múltiples lesiones que le arrebataron la vida de manera instantánea en el sitio.

El drama se intensificó al conocerse que el conductor del camión, después de sentir el golpe, detuvo su marcha y corrió en auxilio de la víctima. La escena se tornó aún más dolorosa cuando descubrió que el hombre atropellado no solo era un colega del gremio transportador, sino también un amigo personal.

El informe puntualiza que el levantamiento del cuerpo estuvo a cargo del grupo de criminalística de la Secretaría de Tránsito, quienes adelantaron la inspección técnica en el lugar del accidente. Posteriormente, el cuerpo de Leonardo Caicedo fue trasladado a Medicina Legal de Cartago para la necropsia, procedimiento que permite determinar con exactitud la causa de la muerte y documentar las lesiones sufridas. Según la información divulgada, la víctima presentaba traumatismos severos en varias regiones corporales, consecuencia directa del hecho.

Este caso, documentado por ‘El Diario’, ilustra el peligro constante en las carreteras para quienes viven de la conducción y el transporte de carga. El episodio trastocó no solo la cotidianidad del sector, sino también la vida de dos familias unidas por la fatalidad y la amistad.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Leonardo Caicedo Vera en la vía Pereira-Cartago?

Según la versión entregada por ‘El Diario’, el accidente sucedió cuando Leonardo Caicedo descendió de su tractomula, perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento, un camión en paso lo arrolló con una de sus llantas traseras, causándole la muerte inmediata. El hecho ocurrió cerca de la bomba Villegas, en la mañana del jueves 13 de agosto.

¿Qué procedimientos siguieron las autoridades tras el accidente en la vía Pereira-Cartago?

Tras el accidente, el grupo de criminalística de la Secretaría de Tránsito se encargó de la inspección técnica del cadáver en el lugar de los hechos. Posteriormente, el cuerpo de Leonardo Caicedo Vera fue trasladado a Medicina Legal de Cartago para realizar la necropsia y determinar con exactitud las causas del fallecimiento y la naturaleza de las lesiones sufridas, según relató ‘El Diario’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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