Por: Noticiero 90 minutos

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Tras la reciente emergencia ocurrida en Cali, se habilitó un formulario digital con el fin de recopilar información fundamental sobre personas desaparecidas. Esta medida busca centralizar los reportes y facilitar la localización de personas cuyo paradero aún es desconocido. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, el formulario está disponible para el público y representa una solución inmediata para quienes buscan a familiares, amigos o conocidos luego del incidente.

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El proceso es sencillo pero requiere atención. Quienes necesiten reportar una desaparición pueden ingresar al formulario en línea y completar los campos solicitados. Es recomendable revisar cuidadosamente los datos antes de enviarlos y asegurarse de que la información sea clara, precisa y suficiente para identificar correctamente a la persona buscada. De acuerdo con el reporte, el formulario activa una ruta formal para dejar constancia de la desaparición, lo que puede ser fundamental en un contexto de emergencia donde las cifras de desaparecidos pueden variar constantemente y la gestión de información es clave.

Esta herramienta digital, habilitada a través de Microsoft Forms, permite que la ciudadanía aporte detalles confiables, evitando además el riesgo que representa publicar datos personales sensibles en redes sociales sin corroborar. La recomendación de los organizadores es que estos reportes sean canalizados únicamente a través de este espacio oficial, ya que no se ha informado sobre la entidad responsable del procesamiento, los tiempos de respuesta o los pasos siguientes al diligenciamiento; por lo tanto, es importante mantener la confidencialidad y el rigor en la información suministrada.

Sumado a esto, la actualización del listado de víctimas fatales por parte de Medicina Legal (citado por Noticiero 90 Minutos) refleja la urgencia y la gravedad de la emergencia. Cada reporte ayuda a las autoridades a tener un panorama más claro sobre la dimensión de lo ocurrido y posibilita la creación de estrategias para ubicar y asistir a las familias afectadas. En este sentido, la colaboración ciudadana aporta significativamente a la eficaz gestión de la crisis.

Para acceder al formulario o aportar información, basta con seguir el enlace provisto en los canales oficiales del medio o en el reporte inicial e ingresar los datos requeridos.

¿Dónde se puede reportar una persona desaparecida en Cali después de la emergencia?

La persona interesada puede reportar la desaparición mediante el formulario digital habilitado, disponible en línea según la información de Noticiero 90 Minutos. Este canal centraliza la información y permite dejar constancia oficial del caso después de la emergencia ocurrida en Cali.

¿Por qué es importante verificar los datos al reportar una persona desaparecida?

Verificar los datos antes de enviarlos en el formulario es crucial para asegurar que la búsqueda se realice de manera efectiva. Datos incompletos o erróneos pueden dificultar la identificación, por lo que se recomienda diligenciar la información con atención y precisión, evitando la difusión de datos personales en redes sociales sin verificación previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.