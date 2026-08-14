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La Línea 106 se ha consolidado como un recurso clave para brindar orientación y apoyo en salud mental a los habitantes de Cali. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Pública de Cali, esta línea telefónica se encuentra disponible durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Su objetivo principal es ofrecer un canal donde las personas puedan ser escuchadas, recibir orientación o, si la situación lo requiere, activar una ruta especializada de atención, todo bajo la supervisión de profesionales capacitados en salud mental.

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Las personas suelen reaccionar de manera diferente ante situaciones que provocan miedo, angustia o preocupación. Algunas pueden encontrar suficiente alivio al hablar con alguien, mientras otras necesitan un acompañamiento más especializado. En este contexto, la Línea 106 está diseñada para adaptarse a estas necesidades variables, convirtiéndose en una herramienta de apoyo accesible y gratuita, según la Alcaldía de Cali.

El servicio ofrecido por la Línea 106 no se limita exclusivamente a escenarios de crisis. Entre las atenciones disponibles se encuentran la orientación psicológica, la intervención en momentos críticos, la psicoeducación (información básica y educación sobre temas de salud mental) y la activación de rutas de atención según la necesidad de cada usuario. De acuerdo con lo señalado por la Alcaldía de la ciudad, cualquier ciudadano que sienta la necesidad de soporte emocional o asesoría puede comunicarse con este canal, sin costo alguno.

En situaciones que impliquen una conducta suicida, la Línea 106 adquiere un papel aún más relevante dentro de la ruta de atención del Distrito. Según la Administración Distrital, existe un protocolo denominado Código Dorado destinado a la atención integral de personas con pensamientos o conductas suicidas. Este protocolo puede activarse si la persona o alguien de su entorno llama a la Línea 106 o a la línea de emergencias 123. El procedimiento busca ofrecer respuestas rápidas y adecuar el nivel de intervención que requiere cada caso, priorizando la oportunidad y la protección de la vida.

Para quienes estén interesados en comunicarse con la Línea 106 por orientación en salud mental, basta una llamada telefónica en cualquier momento del día o la noche. La principal sugerencia de las autoridades locales es buscar ayuda profesional antes de que una situación se torne más compleja, ya que un acompañamiento temprano puede ser decisivo para identificar lo que ocurre y acceder a alternativas de solución disponibles en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios específicos brinda la Línea 106 en Cali para la salud mental?

La Línea 106 en Cali brinda servicios de orientación psicológica, intervención en crisis, psicoeducación y activación de rutas de atención, siempre de acuerdo con las necesidades identificadas en cada llamada. Está atendida por profesionales en salud mental que ofrecen escucha, soporte y guía, no solo en situaciones críticas, sino también para el manejo preventivo de distintas problemáticas emocionales, según la Secretaría de Salud Pública de Cali.

¿Cómo se activa el protocolo Código Dorado para atención de conducta suicida en Cali?

El protocolo Código Dorado se activa llamando a la Línea 106 o a la línea de emergencias 123 cuando existe una situación relacionada con conducta suicida. De acuerdo con la Administración Distrital, este protocolo permite la intervención oportuna y adecuada según el nivel de riesgo, asegurando que la persona reciba la atención que se requiera de manera prioritaria y eficiente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.