Por: Noticiero 90 minutos

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La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) entregó un reporte actualizado sobre el impacto que ha tenido la reciente emergencia registrada en Cali en los animales de compañía. Según la información oficial, con corte en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026, un total de 70 animales de compañía han ingresado con vida al Centro de Bienestar Animal (CBA) y han recibido la atención correspondiente de acuerdo con los protocolos establecidos. Lamentablemente, también se confirmó el fallecimiento de 16 animales durante la emergencia.

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El balance entregado por la UAEPA revela que la afectación a los animales no solo se limita a los que han llegado al centro, sino que además hay 298 animales que han sido reportados a través de redes sociales y canales institucionales como perdidos o desaparecidos en diferentes zonas de la ciudad. Estos reportes han sido fundamentales para que las autoridades, en coordinación con la ciudadanía, puedan fortalecer la identificación de los animales afectados y así facilitar su reencuentro con sus familias.

La labor de la ciudadanía ha sido destacada en el informe. Carmen Elena Domínguez, directora del CBA, manifestó que es clave que los caleños reporten cualquier caso de animales extraviados y, si tienen la posibilidad, brinden hogares de paso, tomen fotografías y remitan esta información a través de las redes sociales de la entidad. De acuerdo con la funcionaria, esta colaboración permite que se preste atención oportuna y adecuada a los animales que lo necesiten.

En cuanto a las acciones institucionales, la UAEPA indicó que continuará el monitoreo constante de la situación y la atención de los animales que resultaron afectados por la emergencia. Así mismo, las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad y corresponsabilidad por parte de la ciudadanía para apoyar en la identificación, el cuidado y la búsqueda de los animales extraviados.

En este contexto, la emergencia ha puesto en evidencia la importancia de contar con canales de reporte y atención tanto institucionales como comunitarios, para responder de forma efectiva ante eventos que afectan tanto a seres humanos como a animales de compañía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos animales han sido reportados como perdidos o desaparecidos tras el sismo en Cali?

De acuerdo con el balance oficial presentado por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, se han registrado 298 animales de compañía como perdidos o desaparecidos en diferentes sectores de Cali, luego de la emergencia sísmica ocurrida recientemente.

¿Qué labores realiza la UAEPA para atender a los animales afectados tras la emergencia en Cali?

La UAEPA ha habilitado el Centro de Bienestar Animal para prestar atención a los animales afectados, realiza seguimiento a los reportes de animales perdidos y promueve la colaboración ciudadana para identificar, proteger y facilitar el reencuentro con sus familias. También recuerda la importancia de reportar casos y brindar hogares de paso cuando sea posible.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.