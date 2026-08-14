Por: Noticiero 90 minutos

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El ciclismo colombiano se ha unido a la ola de solidaridad que recorre el país tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Los organizadores del Giro de Rigo, evento de ciclismo de alta relevancia nacional, anunciaron una campaña especial de recaudación de fondos bajo el nombre de “Pedaleamos para ayudar”, dirigida a las comunidades damnificadas, especialmente en Cali y el Valle del Cauca, región epicentro de la emergencia, según informó la organización del torneo.

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La iniciativa abrió 50 cupos adicionales para que más ciclistas puedan participar, estableciendo un valor de inscripción de $1.300.000 cada uno. Un aspecto fundamental es que el 100 % de lo recaudado por estos nuevos cupos será destinado directamente a apoyar a quienes resultaron afectados por la catástrofe, lo que transforma la competencia en un acto de apoyo concreto y urgente a la comunidad. De acuerdo con la información divulgada por la organización, las inscripciones estarán disponibles desde el viernes 14 de agosto a las 8:00 de la mañana.

La meta de esta campaña es alcanzar los $130 millones. De este total, $65 millones provendrán de las inscripciones y los otros $65 millones serán aportados solidariamente por Manzana Postobón, empresa patrocinadora del evento. Este aporte empresarial servirá para duplicar en insumos y kits de ayuda e hidratación el monto recaudado. Así, los recursos no solo beneficiarán a los damnificados, sino también a los voluntarios y a los equipos de rescate desplegados en las zonas más afectadas.

La activación de esta campaña ocurre mientras las autoridades y distintos organismos en Cali y el Valle del Cauca continúan con tareas de apoyo, rescate y reconstrucción, tras un sismo que, según 90minutos.co, ha dejado más de 100 personas fallecidas y al menos 115 desaparecidas en la capital vallecaucana. En este panorama, la organización del Giro de Rigo recordó que el Valle del Cauca abrió las puertas al evento en anteriores ocasiones y ahora, más que nunca, “ese mismo territorio nos necesita”, como declararon en su mensaje oficial.

La propuesta deportiva se suma a otras acciones de entidades y empresas que colaboran con recursos y servicios para la recuperación de las comunidades. Asimismo, en Cali se han habilitado rutas y mecanismos para canalizar donaciones y asistencia humanitaria, consolidando así un movimiento de apoyo en toda la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se distribuirán los recursos recaudados en el Giro de Rigo para los afectados por el terremoto?

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, el total de los fondos recaudados por los cupos adicionales y el aporte de Manzana Postobón será destinado a las personas damnificadas, así como a voluntarios y rescatistas. Los recursos serán usados para ofrecer kits de ayuda e hidratación en las zonas impactadas del Valle del Cauca.

¿En qué consiste específicamente la iniciativa “Pedaleamos para ayudar” del Giro de Rigo?

“Pedaleamos para ayudar” es una campaña impulsada por el Giro de Rigo tras el terremoto del 10 de agosto, que abrió 50 inscripciones adicionales cuyo valor se destina completamente a la ayuda humanitaria. El propósito es recaudar y duplicar fondos para asistencia directa y emergencias en las comunidades más afectadas de Cali y el Valle del Cauca.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.