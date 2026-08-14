Por: El Espectador

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El sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes, 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana ha dejado consecuencias devastadoras. De acuerdo con la información entregada hasta el jueves por Medicina Legal, ya se han recibido 250 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De estas víctimas, 228 han sido identificadas, incluyendo 13 menores de edad. La tragedia continúa, pues 379 personas siguen desaparecidas en las zonas más afectadas, de acuerdo con datos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que también reportó la destrucción total de 12.597 viviendas.

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El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que continúan las labores de búsqueda y rescate en espacios confinados, con el apoyo de equipos internacionales. Destacó la determinación de las autoridades de mantener los operativos hasta encontrar a las personas desaparecidas.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), desde el temblor del lunes hasta las 7 a.m. del viernes 14 de agosto, se han registrado 184 réplicas, de las cuales 15 han superado la magnitud de 3.0 y 2 han superado los 4.0. Especial atención causó el movimiento telúrico de 4.2 sentido el jueves 13 de agosto, cuyo epicentro fue nuevamente San José del Palmar, Chocó, el mismo punto de origen del sismo inicial.

En Cali, las autoridades anunciaron que el censo de familias afectadas se llevará a cabo presencialmente, es decir, casa por casa y con formularios físicos, sin utilizar medios digitales como códigos QR o plataformas en línea. El alcalde Alejandro Eder insistió en que solo el personal oficial de la Alcaldía de Cali, debidamente identificado, podrá realizar el registro, e instó a los ciudadanos a no suministrar información personal a personas ajenas a los equipos acreditados.

El balance en Cali es grave: hay 96 personas fallecidas, 1.401 heridas, 88 rescatadas y se mantienen las búsquedas de 111 personas. En Manizales, según el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, se han inspeccionado 1.317 estructuras para evaluar riesgos y se reportan 3.993 viviendas totalmente afectadas; además, se solicitan voluntarios, especialmente ingenieros civiles estructurales, para continuar con estas inspecciones. En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar informó el rescate de 260 personas, 20 mascotas y la recolección de más de 10.000 toneladas de escombros. Un punto crítico para la emergencia es el hotel Dibeni, donde, a pesar de haberse recuperado tres cuerpos, no se conoce aún el número total de personas atrapadas; la zona permanece cerrada para facilitar las operaciones de rescate.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas tras el sismo de Colombia del 10 de agosto?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), hasta el más reciente reporte se busca a 379 personas desaparecidas en las zonas afectadas por el sismo, lo que mantiene movilizados a los grupos de rescate en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

¿Cómo se realiza el censo de familias afectadas por el terremoto en Cali?

Las autoridades de Cali explicaron que el censo se hace de manera presencial, visitando casa por casa y utilizando formatos físicos, sin recurrir a medios digitales. El proceso está a cargo de personal oficial debidamente identificado para garantizar la seguridad y veracidad de la información recolectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.