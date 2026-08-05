En medio de las controversias en la política colombiana, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por grabaciones filtradas donde interviene la colomboespañola Eva Ferrer Galcerán.

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El material revelado por revista Semana, que también expuso esa determinación del ente investigador, evidencia que la esposa del presidente Gustavo Petro y su entorno aprovecharon su influencia para crear lucrosos acuerdos financieros.

Durante las conversaciones, los implicados hacen referencia a una”banda criminal” que incluye hasta testaferros, detallando graves irregularidades en la gestión pública.

Además, las grabaciones sobre Verónica Alcocér destapan cómo recursos públicos que terminaron embolatados en hechos de corrupción eran trasladados en cajas y bolsas para financiar gastos ostentosos.

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El ente investigador busca establecer si existió una desviación sistemática de fondos estatales destinados al sostén de la entonces primera dama.

Con las primeras diligencias, las autoridades citarán formalmente a declarar a Eva Ferrer por ser la principal voz registrada en el material.

Posteriormente, los investigadores interrogarán a Verónica Alcocer para determinar su grado de responsabilidad y participación en los presuntos delitos indagados.

Las acciones judiciales pretenden esclarecer la veracidad de las denuncias formuladas contra este grupo de personas allegadas al poder ejecutivo nacional.

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