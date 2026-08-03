A pocos días del cambio de Gobierno, crece la controversia por los movimientos en varias notarías del país, luego de que varias designaciones bajo la figura de interinidad hayan sido firmadas por la ministra de Justicia (e.), Cielo Rusinque, quien también está al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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La interinidad permite ocupar temporalmente una notaría vacante cuando no existe una lista de elegibles vigente o no es posible proveer el cargo mediante concurso. Sin embargo, abogados consultados por Blu Radio cuestionan que esta figura se esté utilizando cuando no existiría una interrupción del servicio que justifique una medida excepcional.

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Nombramiento de la Notaría 61 de Bogotá desata nuevos cuestionamientos

Uno de los casos que concentra las críticas es el de la Notaría 61 de Bogotá. De acuerdo con el medio citado, José Gregorio Beltrán Pérez fue designado para ocupar la vacante dejada por Pablo Méndez Barajas, en reemplazo de un encargo que venía ejerciendo la notaria Oriana Ospina.

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La decisión se sustenta en que la lista de elegibles correspondiente al concurso de 2015 perdió vigencia en julio de 2018. No obstante, abogados conocedores de estos procesos sostienen que los notarios no son cargos de libre nombramiento del Ejecutivo y que, por regla constitucional, deben acceder mediante concurso de méritos.

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Quienes cuestionan el nombramiento advierten que la notaria que venía ejerciendo el cargo es madre cabeza de familia y tendría a su cargo un hijo con autismo, situación que podría darle una protección constitucional especial. Además, existiría una tutela relacionada con su salida.

¿Por qué tiene tanto afán el gobierno saliente de @petrogustavo de acelerar el reparto de notarías, ad portas del 7 de agosto? Hoy @Supernotariado emitió un auto para la entrega de la Notaría 61 de Bogotá y en menos de 3 horas se presentaron cerca de 10 personas de las cuales 3… — Ricardo Ospina (@ricarospina) August 3, 2026

La controversia tomó fuerza luego de un pronunciamiento del periodista Ricardo Ospina, quien cuestionó el supuesto afán del Gobierno saliente para acelerar la entrega de notarías antes del 7 de agosto. Ospina aseguró que, tras un auto del Supernotariado para entregar la Notaría 61, cerca de 10 personas acudieron en menos de tres horas, entre ellas tres funcionarios.

También cuestionan que el Supernotariado no habría tenido en cuenta la tutela y preguntó por la eventual relación de Beltrán con la empresa Link Global S.A., asunto que deberá ser aclarado con información verificable.

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