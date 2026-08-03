Por: VALORA ANALITIK

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El dólar estadounidense en Colombia inició el mes de agosto marcando un fuerte giro al alza y revirtiendo parte de las profundas pérdidas registradas la semana previa.

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La divisa subió $75,56 en la rueda transaccional de hoy, finalizando en un precio de $3.234 frente al cierre del viernes ($3.158,44).

El movimiento, según expertos, responde al anuncio del Banco de la República de reactivar sus programas de acumulación de reservas internacionales, sumado al desplome en las cotizaciones internacionales del petróleo.

(Vea también: Dólar en Colombia hoy se plantó lejos de los $ 3.200; ¿por qué se estableció cerca de $ 3.100?)

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Dólar en Colombia

Durante la jornada, la tasa de cambio cotizó con una marcada presión compradora de principio a fin. Tras abrir en $3.210, el cruce tocó un mínimo inicial de $3.200 y aceleró su ascenso hasta un máximo intradía de $3.252,60, superando de nuevo de forma temporal la cota de los $3.250 en el mercado interbancario.

De acuerdo con JP Tactical Trading, el avance del 2,39 % representa un rebote significativo impulsado por flujos institucionales sostenidos, aunque la divisa experimentó una ligera moderación cerca del cierre.

En los mercados externos, el Índice DXY mostró una leve recuperación del 0,10 %, consolidándose en las 100,01 unidades.

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech Global66, sostuvo que, aunque la moderación en los datos de inflación (PCE) y PIB en EE. UU. abre un espacio constructivo para el bloque latinoamericano, el peso colombiano conserva su sesgo estructural de apreciación basado en el diferencial de tasas (carry trade), si bien advierte que cualquier repunte en las presiones inflacionarias o un petróleo por encima de US$87 devolvería la volatilidad al cruce.

Petróleo se desploma más de un 5 %

El mercado energético experimentó una corrección a la baja, restando respaldo a los términos de intercambio de la economía colombiana y facilitando el rebote del billete verde.

El barril de crudo Brent de referencia para Colombia cedió un 5,41 % hasta los US$83,17, mientras que el WTI de EE. UU. cayó un 5,87 % para ubicarse en US$79,70.

Las cotizaciones cedieron terreno aceleradamente ante la suspensión temporal de ataques militares de EE. UU. sobre objetivos iranios, el reinicio de las gestiones diplomáticas para garantizar el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz y los planes de incremento gradual de producción por parte de la OPEP+.

BanRep activa compras de dólares y Deutsche Bank prevé corrección a $3.600

Tras su junta del viernes, el Banco de la República anunció la puesta en marcha de un programa de subastas para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales mediante opciones put.

El mecanismo busca fortalecer la liquidez externa de forma preventiva ante choques financieros sin afectar la postura monetaria, intervención que actuó como catalizador clave para reactivar la demanda de dólares en la plaza local.

Por otra parte, Deutsche Bank actualizó sus proyecciones y situó su estimación de cierre de año para el dólar en $3.600 (revisada desde $3.700–$3.800). Pese a reducir su meta, el banco sostiene una lectura cautelosa sobre el peso colombiano, señalando que los niveles actuales cercanos a $3.200 sobrevaloran la moneda y no descuentan los retos fiscales que el país aún debe construir, lo que implicaría un ajuste alcista cercano al 15 % hacia el cierre de 2026.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,15 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Dólar en Colombia y ETF de TES

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,389 % desde los 12,577 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,198 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,220 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,030 %; la jornada anterior en 12,000 %.

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