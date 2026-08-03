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El gobierno de Irán ha salido públicamente a negar que existan negociaciones en curso con Estados Unidos, desmontando así las recientes afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario indicó días atrás que ambos países reanudarían el diálogo diplomático esta semana, una versión que desde Teherán fue calificada como “infundada”. De acuerdo con las declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, actualmente no existe ningún proceso de conversación entre las dos naciones, una postura que busca dejar claro el panorama diplomático en medio de la incertidumbre internacional.

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La declaración de Baghaei respondió de modo contundente a las declaraciones de Trump en las que Washington y Teherán aparentemente retomarían contacto para abordar asuntos delicados como el programa nuclear iraní y otros temas bilaterales. Sin embargo, las autoridades iraníes insistieron en que no hay reuniones programadas ni avances concretos en materia de diplomacia que respalden esa información. Según Baghaei, cualquier intento de diálogo dependerá de que Estados Unidos cambie su política hacia Irán y demuestre intenciones de confianza sostenible. El portavoz reiteró la postura iraní respecto a las sanciones económicas impuestas por Washington, insistiendo en el rechazo frente a anuncios que no estén respaldados por acciones reales.

El trasfondo de esta nueva tensión tiene raíces profundas. Durante años, la relación entre EEUU y la República Islámica de Irán ha estado marcada por desacuerdos en torno al desarrollo nuclear iraní y el régimen de sanciones internacionales. Si bien en el pasado se ha planteado la posibilidad de aproximaciones diplomáticas, los obstáculos han resultado repetitivos y difíciles de superar. El contexto actual, además, está enmarcado en un clima internacional en el que varios gobiernos han pedido reactivar mecanismos de diálogo para distender la situación en Medio Oriente y evitar un escalamiento mayor en la región. El desmentido iraní, entonces, subraya la persistente falta de consenso sobre el supuesto reinicio de negociaciones y deja abierta la pregunta sobre el curso futuro de los vínculos entre Washington y Teherán.

¿Qué dijo Irán sobre las supuestas negociaciones con Estados Unidos?

Irán, a través de su portavoz de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, desmintió la existencia de negociaciones con Estados Unidos. Baghaei calificó como infundadas las declaraciones de Donald Trump y afirmó que, bajo las condiciones actuales, no existe ningún proceso de diálogo entre ambas naciones.

¿Por qué se considera importante el diálogo entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear?

El diálogo entre Irán y Estados Unidos es relevante, ya que uno de los principales focos de tensión es el desarrollo del programa nuclear iraní. La posibilidad de conversaciones podría abrir vías para reducir sanciones, alcanzar acuerdos y evitar nuevas escaladas en Medio Oriente, pero hasta el momento no existen avances concretos en esa dirección según las fuentes iraníes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.