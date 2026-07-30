Un anuncio de Donald Trump volvió a poner los ojos del mundo sobre Gaza. El presidente de Estados Unidos aseguró que se alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamás y otros grupos armados palestinos, una medida que, según dijo, abriría la puerta a una nueva etapa en el territorio.

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Trump confirmó la noticia a través de su cuenta de Truth Social y afirmó que la Junta de Paz llegó a un pacto que contempla varias fases antes de su aplicación definitiva. El mandatario estadounidense explicó que el proceso incluiría la entrega de armas por parte de los grupos armados y una posterior retirada de las fuerzas israelíes.

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Trump anunció nuevo plan para Gaza con desarme de Hamás y fuerza internacional

Trump señaló que, una vez se complete el desarme, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajaría junto a una nueva fuerza policial palestina para mantener la seguridad en Gaza. Además, aseguró que el objetivo es avanzar hacia un nuevo gobierno palestino que administre el enclave.

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En su mensaje, el presidente estadounidense calificó el acuerdo como un paso “histórico” y agradeció la participación de Egipto, Catar y Turquía en las negociaciones, así como el trabajo de su equipo diplomático para alcanzar el pacto.

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El anuncio llega después de meses de conversaciones marcadas por dificultades. Hamás había rechazado durante un periodo prolongado la entrega de sus armas y buscaba mantener influencia sobre la administración del territorio sin aceptar completamente las condiciones planteadas en las negociaciones.

Sin embargo, según análisis citados por medios internacionales como Axios, la presión externa y la crisis económica que atraviesa Gaza habrían influido para que el grupo aceptara avanzar hacia el acuerdo anunciado por Trump.

El mandatario estadounidense también vinculó este anuncio con su plan de 20 puntos para Gaza, presentado en septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que incluía el fin del conflicto, la liberación de rehenes, la creación de un esquema de seguridad para Israel y una administración palestina tecnocrática en el territorio.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.