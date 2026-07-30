En medio de la nueva presión migratoria que viven Ceuta y Melilla, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿por qué dos ciudades ubicadas en África pertenecen a España?

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(Vea también: El mapa que ayuda a entender la crisis en Ceuta y Melilla: así están ubicadas las ciudades españolas)

Aunque su posición geográfica pueda llevar a pensar lo contrario, la explicación está en una historia que comenzó varios siglos antes de que existiera el Estado moderno de Marruecos y mucho antes de la creación de la Unión Europea.

Ceuta pasó a manos españolas hace más de 400 años

La historia de Ceuta comenzó en 1415, cuando fue conquistada por Portugal durante su expansión marítima. Décadas después, en 1580, pasó a formar parte de la Monarquía Hispánica durante la Unión Ibérica.

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El momento decisivo llegó en 1640, cuando Portugal recuperó su independencia. Mientras otros territorios volvieron a la Corona portuguesa, los habitantes de Ceuta decidieron mantenerse bajo soberanía española, una decisión que quedó reconocida oficialmente en el Tratado de Lisboa de 1668.

Melilla fue incorporada incluso antes

El caso de Melilla es diferente. En 1497, una expedición impulsada por el Ducado de Medina Sidonia tomó la ciudad, que posteriormente quedó integrada a la Corona de Castilla.

Desde entonces, Melilla ha permanecido de manera ininterrumpida bajo administración española durante más de cinco siglos.

¿Y qué pasó cuando nació Marruecos?

Uno de los puntos que España suele destacar es que el Reino de Marruecos obtuvo su independencia en 1956, tras el fin del protectorado francés y español.

Sin embargo, Ceuta y Melilla nunca hicieron parte de ese Protectorado español, por lo que no fueron incluidas en el proceso de descolonización. Madrid sostiene que ambas ciudades ya eran territorio español mucho antes de ese periodo y, por esa razón, permanecieron bajo su soberanía.

¿Por qué son parte de la Unión Europea?

Cuando España ingresó a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, Ceuta y Melilla entraron automáticamente como parte del territorio español.

Posteriormente, en 1995, ambas obtuvieron el estatus de Ciudades Autónomas, con un régimen similar al de las comunidades autónomas españolas, aunque conservan algunas particularidades fiscales y aduaneras.

¿Por qué siguen siendo motivo de disputa?

A pesar de esa continuidad histórica, Marruecos mantiene desde hace décadas un reclamo sobre Ceuta y Melilla, al considerar que, por su ubicación geográfica en el norte de África, deberían formar parte de su territorio.

España rechaza esa posición y sostiene que la soberanía sobre ambas ciudades está respaldada por la historia, distintos tratados internacionales y el ordenamiento jurídico español.

Esa combinación de historia, ubicación estratégica y presión migratoria explica por qué Ceuta y Melilla siguen siendo dos de los territorios más sensibles y vigilados de toda la frontera entre África y Europa.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua