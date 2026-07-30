La ciudad autónoma de Ceuta, en España, enfrenta una de sus mayores crisis migratorias de los últimos años luego de que más de 1.700 migrantes llegaran por vía marítima durante la última semana. El aumento de los cruces desde Marruecos llevó a las autoridades locales a declarar una “crisis migratoria” y advertir que la situación representa una “emergencia nacional” por la presión que soporta el territorio.

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La emergencia se intensificó durante la madrugada de este jueves, cuando más de un centenar de menores de edad y cientos de adultos, principalmente de origen magrebí, lograron alcanzar las costas de Ceuta tras cruzar a nado desde Marruecos. En medio de los operativos de atención, las autoridades también confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un migrante, con lo que ya son 30 las personas fallecidas en las costas ceutíes durante lo corrido de 2026.

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Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el incremento de menores migrantes bajo protección estatal. Según datos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cerca de 130 niños y adolescentes ingresaron desde la tarde del miércoles, elevando a 700 el número de menores atendidos por las instituciones. La cifra había sido de 570 apenas un día antes y de 420 el martes, evidenciando un crecimiento acelerado en pocos días.

Durante las labores de rescate en el mar, las embarcaciones Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, y la LS Hipatia, de la Cruz Roja, auxiliaron a 99 personas que intentaban llegar a territorio español. Entre los rescatados había 69 adultos, cuatro menores y dos niñas, quienes fueron trasladados al Muelle España para recibir atención médica, alimentación y asistencia humanitaria.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, aseguró que la ciudad atraviesa un momento crítico debido al elevado número de llegadas registrado recientemente. Mientras tanto, la Guardia Civil explicó que durante la noche se repitió el patrón de jornadas anteriores, con grupos numerosos de personas intentando superar la frontera marítima mediante travesías a nado desde Marruecos.

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informó que la Gendarmería marroquí ha participado en los controles para tratar de frenar el flujo migratorio e interceptó a cientos de personas antes de que alcanzaran el mar. Sin embargo, varios migrantes lograron superar esos controles y llegar hasta Ceuta, donde las autoridades mantienen desplegado un operativo permanente para responder a la emergencia y atender a quienes siguen llegando.

La frontera sur ha caído. España es un país incapaz de proteger sus fronteras y de apagar sus incendios. Somos tercer mundo. pic.twitter.com/BXMXraWiH6 — Sr.Liberal (@SrLiberal) July 30, 2026

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua