Un nuevo y complejo sismo diplomático sacude las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington tras conocerse una trágica noticia en territorio norteamericano. El presidente de la República, Gustavo Petro, le ordenó de manera perentoria a la Cancillería colombiana enviar una nota formal de protesta al Gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, luego de confirmarse la muerte del joven migrante colombiano Brayan Rayo Garzón, quien se encontraba recluido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado colombiano rechazó con vehemencia las deplorables circunstancias de reclusión en las que se produjo el deceso del connacional y cuestionó con dureza el endurecimiento de las actuales directrices migratorias de la administración estadounidense en este 2026. “Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió suicidarse. La Cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el Gobierno de EE. UU. debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”, denunció con indignación el mandatario.

Brayan Rayo Garzón, de apenas 26 años de edad, permanecía privado de la libertad en una cárcel del estado de Misuri a la espera de que se resolviera su situación legal migratoria. Según los reportes del caso, el joven colombiano llevaba varios días en un aislamiento preventivo estricto debido a que presentaba síntomas severos asociados al virus del COVID-19, incluyendo cuadros de fiebres altas y escalofríos constantes. Durante su confinamiento solitario, el detenido solicitó en reiteradas oportunidades asistencia profesional en salud mental y el derecho a realizar una llamada telefónica para comunicarse con su madre, peticiones que presuntamente le fueron negadas por las autoridades carcelarias.

El doloroso desenlace se produjo cuando funcionarios del centro de detención migratoria hallaron al colombiano inconsciente en el interior de su celda. El informe forense oficial determinó que la causa del fallecimiento correspondió a un suicidio por asfixia, tras ser encontrado con una sábana atada alrededor de su cuello. Este lamentable suceso, que se enmarca como uno de los primeros casos reportados de suicidios en centros de retención durante el segundo mandato de Trump, encendió las alarmas de los organismos internacionales de derechos humanos, los cuales exigen una investigación a fondo sobre las deplorables condiciones de acceso médico y psicológico para la comunidad de migrantes latinoamericanos detenidos.

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