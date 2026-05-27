Las controversias tras las elecciones presidenciales en Colombia en 2026 se encontraron con una nueva situación que parece más que insólita a pocos días de la primera vuelta de este domingo 31 de mayo de 2026.

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Una pancarta fue replicada en redes sociales, entre otros por el representante a la Cámara David Racero y más adeptos del Pacto Histórico, mostró a Abelardo de la Espriella junto a Gustavo Petro, con la idea de que el candidato es el que tiene el respaldo del presidente de Colombia.

Hasta dónde llega el desespero de la campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Como ha sido recurrente, trata a la gente como estúpida e induce de manera indebida el voto del elector. Solicitamos investigación por parte del @CNE_COLOMBIA pic.twitter.com/IfTXY8hPPs — David Racero (@DavidRacero) May 27, 2026

Tanto en video como en una foto es posible observar un carro con una imagen que tiene los colores de la campaña del mencionado partido político, pero con un mensaje que ha causado controversia.

“Costeños vota costeño. Costeño, vota por el de Petro. Firme por la patria”, indica el texto, al lado una imagen en la que Petro abraza a De la Espriella sonriente y lo señala amistosamente con el dedo.

La ilustración, lejos de la realidad que se vive entre ambas figuras, provocó las reacciones de propios y extraños, en medio de la divulgación que salió a flote a pocos días de las elecciones.

Cabe recordar que de hecho Petro y De la Espriella tuvieron un fuerte cruce debido a Rosa Elvira Cely, donde cada uno emitió duros calificativos debido a la controversia por ese caso.

Precisamente, los periodistas en Barranquilla de Blu Radio le consultaron a integrantes del equipo de trabajo de Abelardo de la Espriella si tienen alguna clase de relación con esa polémica valla, a lo que respondieron que “no corresponde a ninguna campaña” de ese aspirante.

De igual manera, ese medio indicó que “nadie pudo confirmar si esa valla existe”, aunque hubo una explicación muy específica frente a esa particular situación que salió a flote.

“En esta campaña hay cualquier cantidad de locos que hacen cualquier cosa, pero eso no es de la campaña de Abelardo de la Espriella”, respondió un miembro del grupo de Firmes por la patria, consultado por Blu Radio.

Incluso, esa emisora recordó que la frase “costeño vota costeño” fue el eslogan de Carlos Caicedo, que ahora apoya a Iván Cepeda después de retirarse de la candidatura para la primera vuelta electoral.

El caso se viralizó muy pronto si se tiene en cuenta que De la Espriella ha sido uno de los más fuertes críticos de Petro, al punto que se presenta como su más acérrimo crítico.

El mencionado aspirante presidencial no se ha pronunciado frente a este particular mensaje que se divulgó en redes sociales, aunque sí insiste en mostrarse en contra de la izquierda.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Colombia en 2026?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia están agendadas de manera oficial para llevarse a cabo en su primera vuelta este domingo 31 de mayo de 2026.

Durante esta jornada democrática nacional, las mesas de votación recibirán a los sufragantes en el horario habitual, abriendo las urnas desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

El diseño del sistema político del país contempla la posibilidad de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta requerida durante esta primera convocatoria en las urnas por parte de los ciudadanos.

Si se presenta este escenario donde ningún aspirante obtenga la mitad más uno de los votos válidos, las autoridades competentes deberán organizar una segunda vuelta electoral obligatoria entre los dos más votados.

Esta jornada definitiva de balotaje se encuentra programada dentro del calendario constitucional para el domingo 21 de junio de 2026, definiendo así de forma irreversible al próximo presidente de la República.

Por su parte, los ciudadanos colombianos que residen en el exterior cuentan con plenas garantías para ejercer su derecho al voto de manera anticipada desde el lunes 25 de mayo de 2026.

La planificación, organización, logística y entrega de resultados oficiales de todo el proceso en las diferentes regiones está a cargo de los máximas corporaciones del poder electoral del Estado colombiano.

Estas instituciones coordinan los jurados, los kits de bioseguridad y los sistemas de preconteo para asegurar la transparencia, legitimidad y el correcto desarrollo de los comicios en todo el territorio.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.