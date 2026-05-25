A menos de una semana de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el panorama político colombiano dio un giro inesperado tras la decisión de Carlos Caicedo de renunciar oficialmente a su candidatura y adherirse a la campaña de Iván Cepeda.

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#ATENCIÓN Carlos Caicedo se suma a la campaña presidencial de Iván Cepeda. “Nos unen luchas sociales”, dijo Cepeda al firmar acuerdo político con el exgobernador del Magdalena.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/zlIAm7PY8v — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 25, 2026

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El anuncio se realizó durante una rueda de prensa de última hora en Barranquilla, donde ambos dirigentes aparecieron juntos acompañados por figuras del Pacto Histórico, entre ellas María José Pizarro. La adhesión representa uno de los movimientos políticos más relevantes de la recta final de la campaña presidencial y busca consolidar el bloque de izquierda de cara a la primera vuelta.

Fue el propio Cepeda quien confirmó públicamente la alianza política. “Carlos, a partir de este momento, se integra a nuestro proceso político, a nuestra labor por llegar al triunfo en primera vuelta el próximo 31 de mayo, y nos complace mucho la decisión que ha tomado”, afirmó el candidato presidencial durante el encuentro con medios.

La decisión de Caicedo se venía comentando desde hace varias semanas en distintos sectores políticos, especialmente por los acercamientos que había tenido con dirigentes cercanos al petrismo. Aunque durante años mantuvo una relación política intermitente con el sector de izquierda liderado por Gustavo Petro, finalmente terminó sumándose a la candidatura de Cepeda en el momento más decisivo de la campaña.

El respaldo podría resultar estratégico especialmente en la región Caribe, donde Caicedo mantiene una importante influencia política gracias a su movimiento Fuerza Ciudadana y a su paso como alcalde de Santa Marta y gobernador del Magdalena.

Aunque algunas encuestas recientes ubicaban a Caicedo con una intención de voto baja, entre el 0,2 % y el 0,7 %, analistas consideran que su verdadero peso político está en la estructura electoral que conserva en el Magdalena y municipios cercanos.

De hecho, durante los análisis posteriores al anuncio se recordó que Fuerza Ciudadana logró más de 114.000 votos en las elecciones legislativas al Congreso, una cifra que podría convertirse en un respaldo importante para Cepeda en departamentos clave de la Costa Caribe.

Otro detalle que reforzaba las versiones sobre un posible acuerdo era la cercanía de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador, con el Pacto Histórico. La dirigente fue elegida senadora dentro de la lista cerrada de esa colectividad.

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Horas antes del anuncio oficial, ambos líderes adelantaban actividades políticas en el Caribe colombiano. Mientras Iván Cepeda desarrollaba agenda en Barranquilla, Caicedo lideró concentraciones políticas en varios municipios del Magdalena y cerró la jornada del domingo con un evento masivo en las playas de Santa Marta.

Con esta adhesión, la campaña de Iván Cepeda busca fortalecer su presencia regional y consolidar alianzas de última hora que podrían resultar determinantes en la disputa presidencial.

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