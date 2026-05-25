El caso de Yulixa Toloza sigue revelando detalles estremecedores. Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio de María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético clandestino Beauty Láser, quien confesó ante las autoridades que la mujer de 52 años todavía tenía signos vitales cuando fue sacada del lugar tras el procedimiento estético que terminó en tragedia.

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Según la declaración entregada por Delgado desde Venezuela, donde fue capturada, Yulixa salió agonizando del establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. La mujer aseguró que la víctima seguía con vida mientras era trasladada en el vehículo gris en el que posteriormente desapareció.

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La confesión también apuntó directamente a un hombre identificado como ‘Leo’, señalado de haber participado como anestesiólogo durante la lipólisis láser. De acuerdo con Delgado, habría sido él quien propuso abandonar a Yulixa luego de que comenzara a presentar complicaciones médicas tras la intervención estética.

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Las autoridades creen que este hombre, de nacionalidad cubana y actualmente prófugo, no solo habría intervenido en el procedimiento, sino también en el traslado de la mujer cuando aún estaba viva. Para los investigadores, esto cambia por completo el enfoque del caso, pues evidencia que Yulixa pudo haber recibido atención médica especializada y tener posibilidades de sobrevivir.

La Fiscalía considera que la víctima permaneció al menos ocho horas con vida después de la cirugía realizada en la clínica clandestina. En lugar de trasladarla a un hospital, los implicados habrían emprendido una operación de encubrimiento para ocultar lo ocurrido y posteriormente escapar hacia Venezuela.

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El cuerpo de Yulixa fue encontrado el pasado 19 de mayo en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, luego de un operativo con drones y la colaboración de la propia María Fernanda Delgado a través de videollamada. Las autoridades hallaron inicialmente unas chancletas rosadas y otras pertenencias de la víctima antes de ubicar el cadáver dentro del monte.

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