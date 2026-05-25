La investigación por la muerte de Yulixa Toloza sigue dejando nuevos elementos que podrían ser clave para esclarecer qué ocurrió después del procedimiento estético al que se sometió en un centro ubicado en el sur de Bogotá. En las últimas horas se conoció la declaración de un hombre cercano a Eduardo David Ramos, señalado de practicar la intervención quirúrgica que terminó bajo la lupa de las autoridades.

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Según reveló El Tiempo, el testimonio ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación y expone cómo fueron las horas previas a la salida de Ramos hacia Venezuela. La persona que habló con los investigadores aseguró que percibió comportamientos inusuales en el hombre justo después de que se conociera la desaparición de la estilista.

El medio de comunicación detalló que el señalado falso cirujano llegó a Colombia hace cerca de ocho años procedente de Venezuela. Durante sus primeros meses en el país se habría dedicado a distintos trabajos alejados del sector salud, especialmente en restaurantes. Con el paso del tiempo empezó a vincularse a actividades relacionadas con atención médica y trámites asociados a accidentes de tránsito.

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No obstante, el amigo que rindió declaración sostuvo que Ramos no tendría autorización oficial para ejercer funciones médicas en el país. Incluso, explicó que trabajaba revisando documentos relacionados con aseguradoras y casos de tránsito. “Empezó a trabajar como médico tramitando accidentes de tránsito y evaluando documentación de aseguradoras”, señaló el testigo en declaraciones citadas por el periódico.

El caso de Yulixa Toloza tomó fuerza públicamente desde el pasado 13 de mayo, fecha en la que familiares y personas cercanas dejaron de tener noticias sobre su paradero. Horas antes, la mujer había acudido al centro Beauty Láser para someterse a un procedimiento estético.

Posteriormente comenzaron a aparecer grabaciones que aumentaron la preocupación entre sus allegados. En varios videos se veía a la estilista acostada sobre una camilla y con visibles signos de afectación física. De acuerdo con información divulgada por el diario, la mujer aparecía “pálida y con los labios morados”.

A eso se sumó otra grabación de cámaras de seguridad en la que quedó registrado el momento en que la sacaban del establecimiento en un vehículo. Ese material ha sido analizado por las autoridades dentro del proceso judicial.

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Dentro del relato entregado a la Fiscalía, el amigo de Ramos recordó que el hombre volvió a la vivienda donde se hospedaba durante la tarde del mismo día en que desapareció Toloza. Sin embargo, horas más tarde salió nuevamente y regresó hasta la madrugada siguiente.

“Sí lo noté un poco inquieto”, comentó el testigo, según citó El Tiempo. También afirmó que el señalado cirujano reaccionó de manera incómoda cuando le preguntaron cuál era su destino.

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Siempre según la versión entregada a los investigadores, Ramos llegó en la madrugada, organizó algunas maletas y abandonó la vivienda alrededor de las 5 de la mañana. En ese momento explicó que debía salir por asuntos laborales y que volvería días después.

La búsqueda de Yulixa Toloza terminó el 19 de mayo, cuando las autoridades encontraron su cuerpo en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima. Desde entonces, la Fiscalía intensificó las pesquisas para establecer responsabilidades y reconstruir los hechos alrededor del procedimiento estético.

Semanas después se confirmó la captura en Venezuela de Eduardo David Ramos; María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético; y Edinson José Torres Sarmiento. A ellos se suman Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados de presuntamente intentar ocultar el vehículo usado en el traslado de la víctima.

Mientras avanza el proceso, las autoridades también buscan a un anestesiólogo identificado como ‘Leo’, quien habría participado en el procedimiento al que fue sometida la estilista en Bogotá.

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