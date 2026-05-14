Así como el reporte policial sobre el centro donde desapareció Yulitza Toloza quedó en la mira, más detalles luego de esa situación luego de una cirugía estética se roban la atención general.

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Allegados de la mujer de 52 años expusieron videos de ella en donde es posible observarla en una condición de desorientación, sin que quede claro si corresponde a efectos de la medicación.

El caso se convirtió en noticia de última hora. Su desaparición en el barrio Venecia del sur de Bogotá ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los procedimientos estéticos de bajo costo y pone bajo la lupa a los llamados centros de estética de garaje.

Estos son los videos que

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📍#BOGOTÁ. #UltimaHora 🚨

Se difunden videos de Yulitza Consuelo Tolosa, previo a su desaparición.

En las imágenes se observa a la mujer en estado de desorientación o bajo los efectos de medicación.

La mujer desapareció de un centro estético del b/Venecia. pic.twitter.com/CSg1dRVAAs — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) May 14, 2026

Las imágenes son impactantes y es posible escuchar cómo es que en uno de estos registros audiovisuales le indican de manera repetida que respire correctamente, algo que parece costarle.

Otro video muestra a Yulitza bajo la atención de personas que le ofrecen comida, en una evidente situación de vulnerabilidad y con el cuidado en una camilla.

Yulitza Toloza es una mujer de 52 años residente de la localidad de Bosa. Quienes la conocen la describen como una persona dedicada, vital y profundamente arraigada a su comunidad. Tiene hijos y un círculo cercano de amigas que hoy lideran su búsqueda.

La mujer acudió al centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, atraída por recomendaciones de conocidas y un precio altamente competitivo para el mercado: tres millones de pesos.

El precio de una lipólisis láser en Colombia en establecimientos certificados suele oscilar entre los 3 y los 10 millones de pesos, dependiendo de la zona y el área de intervención.

La mañana del miércoles 13 de mayo de 2026, Yulitza ingresó al establecimiento sobre la Autopista Sur alrededor de las 8:10. El procedimiento, una lipólisis con láser, debía ser ambulatorio y durar cerca de dos horas.

Tras el procedimiento, Yulitza comenzó a manifestar signos clínicos de una complicación respiratoria severa. No podía respirar y decía que le dolía mucho la espalda.

Una amiga suya relató que la vio pálida, con los labios muy morados y faltándole el aire. El personal del centro le soltó la faja, pero los síntomas continuaron hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vieron.

Luego de consultar con médicos externos, la familia sostiene una hipótesis técnica y grave: una mala praxis con las cánulas habría perforado un pulmón, provocando un colapso respiratorio que explicaría los desmayos constantes y la incapacidad para oxigenar.

Según la información, sus allegados pagaron por una habitación para que Yulitza se recuperara en el lugar. Pero al volver en la noche, ya no estaba.

El establecimiento les informó que los médicos, a las 7:30 de la noche, la sacaron porque ella habría manifestado querer irse a su casa. Desde el celular de Yulitza llegó un mensaje de WhatsApp que decía: “Voy casa, tengo sueño”. Después dijeron que la llevaron al hospital de Meissen, pero no hay ningún registro de ingreso allí.

Al regresar al centro estético, la familia encontró que los rastros de sangre habían sido restregados, las sábanas de la camilla estaban cambiadas y el bolso con las pertenencias de Yulitza ya no estaba. Solo quedó la historia clínica sobre un escritorio.

Las autoridades confirmaron que el DVR del sistema de cámaras internas fue sellado, lo que complica el acceso a las grabaciones del interior del establecimiento.

Durante las inspecciones al establecimiento, las autoridades encontraron a otra mujer que aseguró estar encerrada bajo llave mientras se recuperaba de un procedimiento estético.

La alcaldesa de Tunjuelito confirmó que el centro Beauty Láser M. L. ofrecía servicios invasivos que no contaban con la autorización de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

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