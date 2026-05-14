La desaparición de Yulitza Consuelo Toloza, una mujer de 52 años residente de la localidad de Bosa, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los procedimientos estéticos de bajo costo en el sur de Bogotá. Lo que comenzó como un anhelo personal de bienestar físico el pasado miércoles, se transformó en una búsqueda desesperada que hoy tiene a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de Salud tras la pista de un centro estético en el barrio Venecia.

Sigue a PULZO en Discover

Yulitza Consuelo Tolosa es descrita por su círculo más cercano como una mujer dedicada, vital y profundamente arraigada a su comunidad en Bosa. Quienes la conocen resaltan su prudencia y su carácter alegre, rasgos que hacen inverosímil la versión entregada por los dueños del establecimiento donde fue vista por última vez. Según sus allegados, ella no tenía ninguna razón para ausentarse de su hogar y mucho menos para cortar comunicación de manera abrupta, especialmente después de someterse a una intervención quirúrgica que, según los testimonios, la dejó en un estado de salud crítico.

La decisión de Yulitza de acudir al centro Beauty Láser M. L. se basó en la confianza. Varias conocidas suyas ya se habían hecho procedimientos en dicho lugar, lo que la llevó a creer que los tres millones de pesos que pagó por una lipólisis láser eran una oportunidad segura. Sin embargo, detrás de ese precio cómodo se escondía una infraestructura que sus propias amigas calificaron como precaria. Tolosa, impulsada por el deseo de mejorar su imagen personal, ingresó al recinto sin saber que se enfrentaría a un equipo médico que, según las denuncias, no contaba con las garantías mínimas para atender una emergencia respiratoria.

El drama humano se intensifica al conocer los detalles de las últimas horas de Yulitza en la clínica. Su acompañante relata que la mujer de 52 años presentaba una dificultad evidente para respirar y un dolor agudo en la espalda, síntomas que sugieren un posible neumotórax o perforación pulmonar. A pesar de que Yulitza se desmayaba repetidamente, el personal del centro estético habría minimizado su condición frente a los ojos de sus seres queridos. La mujer que hoy busca toda Bogotá es recordada hoy por su familia como una persona valiente que confió en manos inexpertas, convirtiéndose en el símbolo más reciente de la peligrosidad de las llamadas “clínicas de garaje”.

Lee También

Hoy, la incertidumbre sobre el paradero de Yulitza Consuelo Tolosa mantiene en vilo a la capital. Su familia ha liderado jornadas de búsqueda y plantones frente al local en el barrio Venecia, exigiendo que se revele la identidad del conductor del vehículo que, supuestamente, se la llevó a las ocho de la noche del miércoles. Para sus hijos y amigos, es físicamente imposible que una mujer con un pulmón comprometido y bajo una sedación profunda haya abandonado el lugar por su propia cuenta.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)