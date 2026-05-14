Una historia que comenzó como un procedimiento estético aparentemente rutinario terminó convirtiéndose en un caso rodeado de incertidumbre, preocupación y múltiples interrogantes. La protagonista es Yulitza Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a una intervención estética en un inmueble del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

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Según el relato de familiares y amigos, la mujer ingresó en la mañana al lugar donde le practicarían una lipólisis con láser, un procedimiento ambulatorio que, en teoría, permitiría regresar a casa el mismo día. Sin embargo, desde el inicio algo no salió como estaba previsto.

Aunque el procedimiento debía durar pocas horas, sus allegados aseguran que solo recibieron noticias de ella varias horas después. Cuando finalmente pudieron verla, describieron un panorama alarmante: Yulitza estaba pálida, con los labios morados, dificultad para respirar y evidentes signos de malestar físico.

Ante su estado, decidieron pagar una habitación dentro del mismo inmueble para que permaneciera en recuperación junto a una acompañante. El sitio, según denunciaron, funcionaba con varios apartamentos destinados a la supuesta recuperación de pacientes, algo que ahora es materia de investigación para determinar si contaba con las autorizaciones necesarias.

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La situación dio un giro inesperado cuando, al regresar en la noche con ropa y alimentos, sus familiares descubrieron que Yulitza ya no se encontraba allí. Personal del lugar aseguró que la mujer habría decidido irse por su cuenta hacia su casa, pese a las delicadas condiciones en las que había sido vista horas antes.

Las dudas aumentaron cuando comenzaron a llegar mensajes desde el celular de la mujer. Aunque aparecía conectada en aplicaciones de mensajería, las respuestas resultaban confusas y poco coherentes. En algunos textos afirmaba que iba rumbo a casa; en otros, que sería trasladada a un hospital. Desde entonces, nadie volvió a verla.

Familiares iniciaron una intensa búsqueda en hospitales, estaciones de Policía y centros médicos, sin obtener resultados. La desaparición encendió las alarmas de las autoridades, que asumieron el caso mientras inspeccionaban el inmueble donde se realizó el procedimiento.

Durante la verificación, hallaron a otra mujer que también permanecía en recuperación dentro del lugar. Según testimonios conocidos en el sitio, la paciente estaba encerrada y manifestó temor por su estado de salud. La situación obligó la presencia de bomberos, Policía y personal médico, quienes intentaron ingresar al inmueble mientras esperaban las autorizaciones legales correspondientes.

El caso dejó numerosas preguntas abiertas: quiénes realizaron el procedimiento, si el lugar cumplía con normas sanitarias y, sobre todo, qué ocurrió con Yulitza Consuelo Tolosa tras salir del establecimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos continúan buscándola y piden información que permita ubicarla. La desaparición no solo mantiene en vilo a sus seres queridos, sino que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de algunos centros estéticos clandestinos que operan en la ciudad.

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