Un millonario hurto sacudió la tranquilidad de los comerciantes en el sector de San Andresito Norte (Bogotá), durante la madrugada de este lunes 11 de mayo. El principal sospechoso del crimen es, paradójicamente, el hombre encargado de velar por la seguridad del establecimiento, quien habría aprovechado su cargo para sustraer una suma que asciende a los 200′.000.000 de pesos en mercancía tecnológica.

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Según los testimonios entregados por los propietarios afectados a Noticias Caracol y Blu Radio, el presunto responsable utilizó su posición privilegiada para ejecutar el robo sin levantar sospechas inmediatas. Al ser el guarda de seguridad de turno, contaba con las llaves del centro comercial y era la única persona con autorización para permanecer en el recinto durante las horas de la madrugada.

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Las investigaciones preliminares, respaldadas por material audiovisual recopilado en el lugar, permitieron reconstruir los minutos previos al delito. En las grabaciones se observa cómo el vigilante se aproxima al local de tecnología, luego se dirige a su puesto de control y desactiva los interruptores de energía (tacos). Esta acción provocó el apagado inmediato del sistema de cámaras de seguridad, otorgándole un margen de maniobra en total oscuridad y fuera del alcance de los lentes de vigilancia.

Tras manipular el sistema eléctrico, el sujeto habría roto los vidrios de las vitrinas para extraer equipos celulares y diversos dispositivos de alto valor. Una vez recolectado el botín, el hombre fue captado por cámaras externas saliendo de la edificación de manera calmada, sin mostrar señales de premura.

La sospecha de las víctimas se convirtió en una búsqueda activa que arrojó resultados alarmantes. Al dirigirse a la casa del trabajador para solicitar explicaciones, se constató que el guarda y su esposa desaparecieron del inmueble, dejando su paradero desconocido hasta el momento.

El incidente ha casado una ola de desconfianza entre los demás arrendatarios de San Andresito Norte. Los comerciantes manifestaron una profunda preocupación, señalando que este evento vulnera la seguridad interna del centro comercial. El sentimiento generalizado es de intranquilidad, debido a que el presunto autor del robo era precisamente la persona contratada para proteger el patrimonio de los negocios.

Los afectados han hecho un llamado a las autoridades y a las empresas de seguridad para que se garantice la contratación de personal serio y responsable, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en un sector que depende críticamente de la confianza en sus sistemas de vigilancia.

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