Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de Yenis Lorena Peñaloza, una mujer de 35 años que falleció luego de caer desde un cuarto piso de una vivienda ubicada en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy.

Sigue a PULZO en Discover

El caso ocurrió en medio de la celebración del Día de la Madre, en un inmueble situado en la diagonal 34A sur con transversal 83, y ha causado conmoción entre los residentes del sector por las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

(Lea también: Él era William, el hombre que habría sido asesinado por su hijastro en Soacha)

De acuerdo con información conocida por ‘Gatonoticias’, las primeras hipótesis indican que la mujer se encontraba realizando labores dentro de su vivienda cuando, presuntamente, llegó su pareja sentimental y comenzó una discusión cuya causa aún no ha sido establecida.

Lee También

Vecinos del sector aseguraron haber escuchado gritos y fuertes ruidos provenientes del apartamento antes de que ocurriera la caída.

“Se escuchaban muchos gritos y golpes, como si estuvieran lanzando cosas al piso”, relató uno de los habitantes de la zona, según el reporte del citado medio.

Ante la situación, residentes alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá. Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a Yenis Lorena Peñaloza tendida sobre el suelo, gravemente herida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Por ahora, las autoridades manejan el caso como una muerte en circunstancias por esclarecer y avanzan en la recolección de testimonios y pruebas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de la caída.

(Vea también: Aparece audio inédito de Miguel Uribe Turbay antes del atentado que sufrió; hizo pedido especial)

La Policía Judicial y organismos de investigación adelantan las diligencias correspondientes para establecer si se trató de un accidente, un caso de violencia intrafamiliar o si hubo participación de terceros en el hecho.

La muerte de Yenis Lorena Peñaloza ha causado consternación entre familiares y vecinos del sector, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)