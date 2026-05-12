Bogotá será sede el próximo 19 de mayo de una nueva edición del Seminario Internacional de Innovación y Experiencias (SIEXP 2026), un encuentro que reunirá a empresarios, hoteleros y especialistas del turismo para hablar sobre los cambios que atraviesa el sector y las nuevas tendencias del mercado vacacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¡Bogotá rompe récords de turismo: líder en visitantes internacionales e impulso clave para la economía!)

El evento se llevará a cabo en el Club El Nogal y contará con conferencistas nacionales e internacionales relacionados con hotelería, economía, innovación y liderazgo empresarial. La jornada es organizada por la Asociación Colombiana de Propiedad Vacacional (Astiempo).

Durante la mañana, la agenda estará enfocada en modelos de negocio y estrategias aplicadas al turismo. Uno de los invitados será René Zujur, directivo de Iberostar, quien hablará sobre adaptación empresarial y proyectos turísticos en escenarios de cambio. También participará Francisco Costa Neto, del Grupo Aviva de Brasil, con una conferencia sobre experiencias en parques de diversiones y entretenimiento.

Lee También

Otro de los invitados será el economista Mauricio Reina, quien expondrá un análisis sobre el panorama económico colombiano para 2026 y 2027, además de sus posibles efectos sobre sectores relacionados con turismo, hoteles y consumo.

En la tarde, las charlas girarán alrededor de la tecnología, innovación y transformación empresarial. También habrá espacios enfocados en liderazgo y construcción de equipos de trabajo en entornos de cambio.

La programación terminará con una ceremonia de reconocimientos para empresas y representantes del sector turístico, seguida de un espacio de integración entre asistentes.

Un negocio que mueve hoteles, empleo y turismo

El seminario se desarrollará en medio de un crecimiento sostenido del modelo de tiempo compartido en diferentes países. Este sistema permite que miles de familias accedan periódicamente a hospedajes turísticos mediante programas vacacionales vinculados a hoteles y complejos turísticos.

De acuerdo con cifras divulgadas por Astiempo, en Colombia existen cerca de 190 hoteles vinculados a este modelo, además de entre 35.000 y 40.000 habitaciones relacionadas con programas de propiedad vacacional.

El sector también estaría conectado con alrededor de 8.000 empleos directos y una base aproximada de 500.000 familias usuarias en el país, consolidándose como una de las líneas con mayor estabilidad dentro del turismo nacional.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).