Un nuevo episodio de intolerancia empañó la jornada nocturna en el occidente de la capital colombiana. El incidente, que involucró a dos operadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), causó zozobra entre los usuarios que se movilizaban en los vehículos de servicio público.

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Los hechos se registraron durante la noche de este domingo 10 de mayo en inmediaciones del centro comercial Hayuelos. Según quedó registrado en un video difundido por la cuenta de X ‘Pasa en Bogotá’ y reportado por Blu Radio, la disputa habría tenido origen en una maniobra de tránsito.

En las imágenes se observa cómo uno de los conductores detiene su marcha, se levanta del asiento y, desde la puerta de acceso de pasajeros, increpa de forma airada a su colega. El reclamo principal, acompañado de golpes a la carrocería del otro bus, fue un contundente: “¿Por qué me cierra?”.

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Por su parte, el otro operador involucrado respondió a los gritos justificando su maniobra: “Le estoy dando paso al man”, repitió en varias ocasiones mientras los pasajeros presenciaban el altercado. Afortunadamente, la situación no escaló a las agresiones físicas y se mantuvo en un fuerte cruce de palabras.

La publicación del video despertó una ola de críticas por parte de los ciudadanos, quienes cuestionaron la preparación de los conductores para manejar situaciones de estrés en la vía.

Algunos de los comentarios destacados en la plataforma X incluyen: “Lo peor es que mañana sale de Masivo Capital pero en dos días entra a otro operador privado del sistema o a los intermunicipales”, “no tiene justificación ese nivel de intolerancia, no están preparados para prestar un servicio público” y “tranquilo, mi hermano, que se sabe que el estrés de ese trabajo es mucho pero no se tiren entre compañeros”.

Hasta el momento, las autoridades de Transmilenio no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones para los trabajadores implicados en este caso de intolerancia vial.

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