Luego de las impactantes imágenes que circularon en redes sociales, donde se veía a un niño de dos años colgando de la fachada de un edificio en el barrio La Gaitana (Suba), la madre del menor decidió dar su versión de los hechos. En una entrevista exclusiva con el Noticiero Alerta, Andrea desmintió las acusaciones de negligencia deliberada o castigos físicos que surgieron durante la emergencia.

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Según el relato de la progenitora, todo ocurrió en cuestión de minutos mientras ella se encontraba en el baño. “Yo lo hacía a él en la sala jugando”, explicó la mujer, quien aseguró que el pequeño logró abrir la puerta principal por sus propios medios y salir hacia la terraza del cuarto piso en un estado de desesperación al no verla. “Él se salió solito de la casa y, gracias a Dios, no le pasó nada”, manifestó.

Mientras la madre asegura que se trató de un accidente doméstico, algunos testigos entregaron testimonios diferentes a Noticias Caracol. Según varios vecinos que participaron en el rescate improvisado con cobijas y chaquetas, una mujer se asomó a la terraza durante la crisis sin mostrar una reacción inmediata de auxilio, lo que alimentó sospechas en el sector.

Ante estos señalamientos, Andrea fue enfática: “No, nunca lo castigamos, nunca le pegamos ni nada de eso”. La madre detalló que el padre y un tío del niño estaban cerca del lugar y que, al notar el tumulto, el papá subió corriendo, pero el menor ya se había precipitado al vacío, siendo recibido por la red humana que evitaron un golpe fatal contra el pavimento.

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A pesar de la aparatosa caída desde varios metros de altura, el parte médico es alentador. El niño permanece bajo observación en un centro asistencial, pero según su madre, no presenta lesiones de gravedad ni fiebre. “Está saturando bien y todo salió súper bien”, indicó Andrea, a la espera de una radiografía final para recibir el alta.

Por ahora, el caso está bajo la lupa del personal de trabajo social del hospital, quienes evalúan el entorno familiar antes de dar aviso formal al ICBF para garantizar que el bienestar del menor no esté en riesgo tras este angustiante episodio.

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