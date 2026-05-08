Un milagro ocurrió en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Un niño de apenas dos años sobrevivió a una caída desde la terraza de su casa gracias a la heroica reacción de sus vecinos, quienes improvisaron una red de salvamento con cobijas y chaquetas mientras el pequeño colgaba de un muro.

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Tras el rescate, que quedó registrado en videos que ya son virales, Edilberto Murillo, padre del menor, rompió el silencio y dio su versión sobre cómo terminó el niño en esa situación de riesgo extremo mientras él no estaba en la vivienda.

En entrevista con CityTV, Murillo explicó que todo ocurrió en cuestión de minutos. Según su relato, estaba esperando a su hermano para salir de la casa y, una vez este llegó, ambos decidieron ir a una tienda cercana.

Mientras el padre estaba en el establecimiento comercial, los habitantes del sector se percataron de que el niño estaba “trepado” y perdiendo el equilibrio. Sin tiempo para llamar a emergencias, los vecinos sacaron mantas y se ubicaron estratégicamente debajo de la terraza para amortiguar el impacto.

🚨 #Atención | Momentos de angustia se vivieron en el barrio La Gaitana, en Suba, Bogotá, donde un niño de apenas dos años quedó suspendido de la fachada de un cuarto piso. La rápida reacción de los vecinos evitó una tragedia, improvisaron una red con cobijas y chaquetas para… pic.twitter.com/vKQtDQAhoM — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 8, 2026

Gracias a esta “malla improvisada”, el niño no impactó directamente contra el asfalto, lo que evitó lesiones que pudieron ser fatales. Actualmente, las autoridades adelantan investigaciones para establecer si hubo negligencia en el cuidado del menor, mientras que el niño se encuentra bajo observación médica para descartar traumas internos.

Sobre su estado de salud, el señor dio un parte de tranquilidad: “El niño no presenta ninguna fractura, está en buen estado, juguetón como siempre (…) ya solo es esperar a que nos lleven al ICBF donde van a adelantar el proceso del caso”, puntualizó al citado medio.