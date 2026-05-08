El Día de la Madre se toma la agenda del fin de semana en Colombia y, como es costumbre, los centros comerciales se han convertido en los principales escenarios para la celebración. Según datos de Fenalco, el 93 % de los colombianos festejará esta fecha, y la tendencia para este 2026 no es solo comprar un regalo, sino buscar experiencias que incluyan música, gastronomía y aprendizaje.

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Si aún no tiene plan, aquí le resumimos lo que pasará en los principales complejos del país:

La cadena Mallplaza lanzó una fuerte apuesta musical para el sábado 9 de mayo en varias ciudades:

Parque La Colina (Bogotá): Este domingo 10 de mayo habrá flashmobs (baile sorpresa) durante todo el día y un concierto de cierre en el atrio a las 5:00 p. m. Además, habrá clases de ejercicio matutinas con la red de gimnasios Action Black.

Parque Arboleda (Pereira): Serenata con la Banda Sinfónica de Pereira el 15 de mayo y talleres de gratitud para familias.

Parque Caracolí (Bucaramanga): Serenata de la emisora Bésame el sábado 9 de mayo a las 4:00 p. m

De acuerdo con las proyecciones de los centros comerciales para este 2026, las categorías que más están moviendo la economía en este mes son Belleza y Bienestar (con un aumento del 21 %) y la Gastronomía, que espera una ocupación de casi el 100 % en los restaurantes de mantel durante los domingos de mayo.

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