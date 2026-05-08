El panorama gastronómico en el norte de Bogotá recibió una noticia inesperada. El reconocido restaurante Hanashi Sushi, famoso por su propuesta de rollos y comida asiática en la capital, anunció el cierre definitivo de uno de sus puntos más estratégicos: el ubicado en las inmediaciones de la calle 93.

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A través de un video publicado en sus redes oficiales, la propietaria del establecimiento dio la cara para explicar los motivos detrás de esta decisión, que no tiene que ver con falta de clientela, sino con un conflicto directo por las condiciones físicas del inmueble.

Con evidente tristeza, la dueña de la marca agradeció a los comensales que los acompañaron durante años en ese sector, pero fue enfática al señalar a los responsables de la situación. Según explicó, la infraestructura del local se vio gravemente afectada por el clima, lo que impedía prestar un servicio de calidad.

Esta falta de voluntad por parte de los dueños del predio para realizar las reparaciones necesarias obligó a Hanashi a recoger sus utensilios y cerrar las puertas de este emblemático punto en el norte de la ciudad.

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¿Qué pasará con el servicio en la zona?

Para tranquilidad de los amantes del sushi en el sector de la 93 y el Chicó, la marca confirmó que no abandonarán del todo la zona. Aunque ya no cuentan con el espacio físico para recibir comensales, mantendrán activo el servicio a domicilio con cobertura en este perímetro.

Asimismo, invitaron a sus seguidores a visitarlos en sus otros puntos físicos que continúan operando con normalidad en diferentes zonas de Bogotá, donde la infraestructura sí permite ofrecer la experiencia completa de la marca.

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