El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), anunció duras medidas contra los contribuyentes morosos, que incluyen el embargo de cuentas bancarias para quienes mantengan deudas tributarias sin atender.

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La estrategia busca fortalecer el control fiscal y reducir la evasión de impuestos en el país mediante acciones coordinadas con bancos y cooperativas financieras.

Según la entidad, el proceso de embargo solo se aplicará después de que el contribuyente ignore los requerimientos y notificaciones oficiales enviados por la Dian.

Antes de tomar medidas drásticas, la autoridad tributaria agotará procedimientos administrativos para permitir acuerdos de pago o normalización de las obligaciones pendientes.

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Entre las sanciones contempladas están el bloqueo total de cuentas bancarias, la suspensión de solicitud de ciertas tarjetas de crédito físicas y digitales, y la retención de fondos hasta cubrir la deuda.

La prioridad será para quienes tengan obligaciones activas elevadas o no hayan respondido a los llamados previos.

La Dian recomienda revisar periódicamente el estado tributario en el portal Muisca, mantener actualizados los datos personales y ponerse al día con impuestos atrasados para evitar sanciones y embargos financieros.

Qué es la Dian y cómo opera en Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como Dian, es la entidad del Gobierno colombiano encargada de administrar y controlar los impuestos, las aduanas y el comercio exterior del país.

Su principal función es garantizar que ciudadanos y empresas cumplan con sus obligaciones tributarias, como el pago del impuesto de renta, IVA, retención en la fuente y otros gravámenes que financian el funcionamiento del Estado.

La Dian también supervisa el ingreso y salida de mercancías en las fronteras, puertos y aeropuertos, con el objetivo de combatir el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos.

Además, administra el Registro Único Tributario (RUT), documento obligatorio para personas y empresas que realizan actividades económicas en Colombia.

Para operar, la entidad utiliza plataformas digitales como Muisca, donde los contribuyentes pueden declarar impuestos, consultar deudas, descargar certificados y realizar trámites tributarios en línea.

La Dian también tiene facultades de fiscalización, lo que significa que puede investigar inconsistencias financieras, imponer sanciones, cobrar deudas e incluso ordenar embargos cuando existen obligaciones tributarias incumplidas. Su labor es clave para la sostenibilidad fiscal y económica del país.

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