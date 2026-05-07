El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), anunció duras medidas contra los contribuyentes morosos, que incluyen el embargo de cuentas bancarias para quienes mantengan deudas tributarias sin atender.
La estrategia busca fortalecer el control fiscal y reducir la evasión de impuestos en el país mediante acciones coordinadas con bancos y cooperativas financieras.
Según la entidad, el proceso de embargo solo se aplicará después de que el contribuyente ignore los requerimientos y notificaciones oficiales enviados por la Dian.
Antes de tomar medidas drásticas, la autoridad tributaria agotará procedimientos administrativos para permitir acuerdos de pago o normalización de las obligaciones pendientes.
Entre las sanciones contempladas están el bloqueo total de cuentas bancarias, la suspensión de solicitud de ciertas tarjetas de crédito físicas y digitales, y la retención de fondos hasta cubrir la deuda.
La prioridad será para quienes tengan obligaciones activas elevadas o no hayan respondido a los llamados previos.
La Dian recomienda revisar periódicamente el estado tributario en el portal Muisca, mantener actualizados los datos personales y ponerse al día con impuestos atrasados para evitar sanciones y embargos financieros.
Qué es la Dian y cómo opera en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como Dian, es la entidad del Gobierno colombiano encargada de administrar y controlar los impuestos, las aduanas y el comercio exterior del país.
Su principal función es garantizar que ciudadanos y empresas cumplan con sus obligaciones tributarias, como el pago del impuesto de renta, IVA, retención en la fuente y otros gravámenes que financian el funcionamiento del Estado.
La Dian también supervisa el ingreso y salida de mercancías en las fronteras, puertos y aeropuertos, con el objetivo de combatir el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos.
Además, administra el Registro Único Tributario (RUT), documento obligatorio para personas y empresas que realizan actividades económicas en Colombia.
Para operar, la entidad utiliza plataformas digitales como Muisca, donde los contribuyentes pueden declarar impuestos, consultar deudas, descargar certificados y realizar trámites tributarios en línea.
La Dian también tiene facultades de fiscalización, lo que significa que puede investigar inconsistencias financieras, imponer sanciones, cobrar deudas e incluso ordenar embargos cuando existen obligaciones tributarias incumplidas. Su labor es clave para la sostenibilidad fiscal y económica del país.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO