La entrega de estas transferencias monetarias se realiza entre el 17 de abril y el 4 de mayo, con una inversión cercana a los 708.000 millones de pesos, según informó Prosperidad Social.

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El subsidio está enfocado en personas mayores de 54 años en el caso de las mujeres y de 59 años para los hombres.

Los montos varían dependiendo de la edad: quienes apenas ingresan al programa reciben alrededor de 80.000 pesos por ciclo, mientras que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 reciben hasta 230.000 pesos mensuales, con el objetivo de ayudarles a superar la pobreza extrema.

Los pagos se realizan a través de redes como SuperGiros y SuRed, que cuentan con más de 31.000 puntos en todo el país, facilitando el acceso tanto en zonas urbanas como rurales. Este cambio reemplaza al Banco Agrario como operador principal.

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El programa busca fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, alineado con la meta del Gobierno de ampliar la cobertura del llamado bono pensional y garantizar ingresos básicos a esta población.

Subsidios en Colombia y por qué son claves para miles

Los subsidios en Colombia cumplen un papel clave para reducir desigualdades y proteger a la población más vulnerable. En un país donde persisten brechas de ingreso, informalidad laboral y acceso limitado a servicios, estas ayudas permiten garantizar condiciones mínimas de bienestar, especialmente para adultos mayores, familias en pobreza y personas sin ingresos estables.

Programas como Colombia Mayor o las transferencias monetarias condicionadas ayudan a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. Esto no solo mejora la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también reduce indicadores de pobreza extrema y exclusión social.

Además, los subsidios tienen un efecto positivo en la economía. Al entregar recursos a hogares de bajos ingresos, se impulsa el consumo local, lo que dinamiza pequeños comercios y economías regionales. También contribuyen a la estabilidad social, al disminuir tensiones derivadas de la desigualdad.

Sin embargo, su efectividad depende de una buena focalización y control, para evitar fraudes o dependencia excesiva. Bien gestionados, los subsidios no son un gasto innecesario, sino una inversión social que fortalece el desarrollo humano, promueve la equidad y crea oportunidades para que más personas puedan salir adelante y participar activamente en la economía.

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