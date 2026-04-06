La Corte Constitucional emitió un fallo trascendental que modifica las condiciones para acceder al subsidio familiar dinerario en Colombia. Con la sentencia C-602 de 2026, el alto tribunal eliminó una barrera que limitaba este beneficio, ampliando significativamente el número de trabajadores que podrán recibir el apoyo económico mensual.

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Anteriormente, la Ley 2225 de 2022 estipulaba que solo los trabajadores cuyos ingresos no excedieran los dos salarios mínimos mensuales podían acceder a este recurso. Sin embargo, la Corte determinó que dicho límite era desigual y generaba una afectación injustificada.

Con el nuevo panorama jurídico, los trabajadores que devenguen hasta cuatro salarios mínimos podrán solicitar el subsidio, siempre y cuando tengan a su cargo:

Hijos menores de edad o estudiantes.

Hermanos huérfanos de padres.

Padres mayores de 60 años que no reciban renta ni pensión.

Cónyuges o compañeros permanentes sin empleo.

Personas con discapacidad (sin importar la edad).

La decisión impacta directamente en la operación de las principales cajas de compensación del país. Los afiliados a entidades como las siguientes deberán verificar los nuevos procesos de postulación:

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El tribunal cuestionó la normativa previa al considerar que restringir el beneficio a quienes ganaban más de dos salarios mínimos vulneraba el derecho a la igualdad y la protección de la familia. Al elevar el tope a cuatro salarios mínimos, se busca garantizar que una mayor parte de la fuerza laboral formal cuente con un alivio financiero para el sostenimiento de sus dependientes.

¿Cuánto quedó el subsidio familiar en 2026?

De acuerdo con la información de la Superintendencia del Subsidio Familiar, el monto mensual por cada beneficiario oscila, de manera general, entre los 53.000 y los 86.000 pesos. Sin embargo, existen zonas del país donde, por condiciones geográficas o económicas, el valor supera este rango.

A continuación, algunos de los montos confirmados por departamento:

Amazonas: 57.051 pesos.

57.051 pesos. Meta: 63.321 pesos.

63.321 pesos. Valle del Cauca: 73.657 pesos.

73.657 pesos. Cundinamarca: 73.085 pesos.

73.085 pesos. Guaviare: 104.612 pesos.

Para este 2026, la cuota monetaria —que es el dinero en efectivo que las cajas de compensación entregan por cada persona a cargo— presentó ajustes basados en la capacidad financiera de cada región y los aportes recaudados.

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