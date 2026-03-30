El Ministerio de Igualdad y Equidad anunció la apertura de tres convocatorias dirigidas a mujeres cabeza de hogar, en el marco del programa “Las jefas de hogar sostienen la economía popular”, con el propósito de fortalecer sus capacidades productivas y ampliar sus oportunidades laborales.

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La estrategia busca respaldar a quienes sostienen sus hogares a través de emprendimientos o actividades económicas en sus territorios, reconociendo su papel clave en la economía popular del país.

Estas convocatorias se desarrollan en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia) y están enfocadas en mujeres que lideran unidades productivas o iniciativas económicas. Las interesadas deben residir en ciudades como Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Medellín, Quibdó, Cali, Popayán, Pasto, Leticia, Mitú o Bogotá, donde se concentrará esta oferta institucional.

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Inscripciones “Las jefas de hogar sostienen la economía popular”

La primera línea está orientada al fortalecimiento de emprendimientos individuales, dirigida a mujeres que ya cuentan con negocios en marcha. En este caso, podrán acceder a incentivos de hasta 5 millones de pesos en insumos o herramientas para fortalecer sus actividades productivas. Esta convocatoria busca potenciar negocios que ya están en funcionamiento y se pueden inscribir a través del siguiente link.

La segunda convocatoria contempla el apoyo a emprendimientos colectivos, como asociaciones o cooperativas conformadas por mujeres cabeza de hogar. Los beneficios pueden alcanzar también hasta los 5 millones de pesos por integrante, sujetos a condiciones específicas definidas en los términos de referencia. Esta línea pretende fortalecer el trabajo colaborativo y ampliar el alcance de estas iniciativas. Inscripciones en este link.

Por otra parte, la tercera línea está enfocada en formación para la empleabilidad, pensada para mujeres que buscan mejorar sus habilidades y competencias laborales mediante conocimientos técnicos y prácticos en distintos oficios. Esta alternativa apunta a facilitar el acceso a nuevas oportunidades de ingreso y a fortalecer perfiles ocupacionales en diversos sectores, según la entidad. nscripciones por este link.

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Con esta iniciativa, la entidad reafirma su compromiso con el bienestar y la autonomía de las mujeres cabeza de hogar, destacando su rol central en la sostenibilidad económica de sus familias y comunidades. Para conocer más información, las interesadas pueden ingresar a los links enlazados en este artículo o en la página oficial del Ministerio de Igualdad y Equidad: www.minigualdadyequidad.gov.co

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