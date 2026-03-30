Lo que en su momento fue calificado por el Gobierno Nacional como un “montaje”, hoy tiene sello de veracidad judicial. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, rompió el silencio sobre los polémicos dispositivos electrónicos incautados a alias ‘Calarcá’ y sus hombres, confirmando que la información revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol es tan real como grave.

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Tras cuatro meses de una nueva extracción y análisis forense, la Fiscalía no solo validó los chats y correos, sino que los utilizó como base para solicitar el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura contra el jefe disidente, quien actualmente se sienta en la mesa de negociación con el Gobierno.

La confirmación de la fiscal Camargo pone en una situación crítica al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI. Ambos funcionarios, que en su momento atacaron la denuncia periodística, ahora enfrentan una investigación formal en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema.

Los archivos de ‘Calarcá’ demostrarían un “alto grado de infiltración” en las instituciones más sensibles del Estado: Ejército, Policía, agencias de inteligencia y la misma Fiscalía. Los correos detallan una red de informantes que permitía al grupo armado ilegal anticiparse a operativos y coordinar acciones criminales desde la impunidad de las caravanas protegidas.

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¡Muy grave! La fiscal ratificó que esta investigación realizada por @NoticiasCaracol , es cierta: El general Huertas y Mejía, presuntamente le entregaron códigos de las frecuencias radiales del Ejército a la guerrilla, contactos de unidades militares para que supieran cuáles… pic.twitter.com/XDQ8sBSgfc — Isa Mejía (@isamg6) March 30, 2026

Uno de los hallazgos más escalofriantes ratificados por la Fiscalía es el rastro del asesinato de un líder social. Según Camargo, en los chats incautados aparece la orden directa para ejecutar el crimen y, posteriormente, el reporte del asesinato enviado a alias ‘Calarcá’ como prueba de cumplimiento.

“Pudimos comprobar que hay hechos muy graves… homicidios que habrían encargado”, señaló la fiscal, enfatizando que estas conductas son incompatibles con alguien que goza de beneficios jurídicos en medio de un proceso de paz. Con esta confirmación, el escándalo de la caravana de las disidencias toma un nuevo aire, dejando al descubierto que la infiltración criminal llegó a las esferas más altas del poder militar y de inteligencia en Colombia.

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