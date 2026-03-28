Aguachica vuelve a quedar bajo los reflectores del país por un nuevo caso en el que quedaron a merced de los criminales. A más de un año de la masacre en la que asesinaron a la familia Lora, de pastores cristianos, este 28 de marzo se produjo un atentado contra un reconocido hotel del municipio.

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El incidente se dio sobre la madrugada del sábado, cuando los habitantes estaban en descanso y muy pocos seguían despiertos. Todo se dio cuando un sujeto lanzó unos explosivos contra la fachada del hospedaje, que quedó destrozado.

El ataque terrorista quedó en video y dejó en evidencia al responsable de cometerlo y cómo quedó el establecimiento. El sujeto se movilizaba en una moto negra y pasó a baja velocidad por el lado del hospedaje para arrojar un saco repleto de artefactos explosivos. Inmediatamente, se fue a toda marcha en su vehículo y, en cuestión de segundos, el material estalló.

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#ATENCIÓN Este es el momento exacto del atentado con explosivos contra la fachada de un reconocido hotel en Aguachica, Cesar. Por fortuna el ataque no dejó personas lesionadas. Las autoridades anunciaron la realización de un Consejo de Seguridad para determinar las causas del… pic.twitter.com/03odze1ck7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 28, 2026

La onda explosiva provocó fuertes daños en la infraestructura exterior del hotel. En las imágenes se vio el momento exacto en el que los cristales de la puerta y ventana vuelan en pedazos, al igual que varias partes del techo.

El incidente no dejó personas heridas ni víctimas fatales. No obstante, las autoridades locales están determinando las causas detrás del hecho y recopilando pistas para dar con el paradero de los responsables del crimen.

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