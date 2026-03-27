La excombatiente y una de las cabezas más altas de la extinta guerrilla de las Farc volvió a estar en el ojo del huracán por un reciente nombramiento que tuvo como congresista. La parlamentaria, que ocupa curul producto de lo pactado en el Acuerdo de Paz en La Habana, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para lo que resta del periodo legislativo de 2026-2030.

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“Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades. La violencia no debe ser el destino de Colombia, debe ser la paz”, manifestó Ramírez, cuyo nombre de nacimiento es Griselda Lobo, al ser nombrada.

La militante del partido Comunes (de los exintegrantes de las Farc) obtuvo cinco votos de los presentes para tal nombramiento; logró el quórum porque cuatro congresistas que debían votar en esa comisión no asistieron a la sesión.

Evidentemente, el nombramiento de Ramírez en una de las comisiones más esenciales del Capitolio no fue ajeno a las críticas, precisamente por su pasado en la desarmada guerrilla y diversas acusaciones de violar derechos humanos en su militancia marginal con las armas.

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Para detractores, esto es una falta de respeto para las víctimas y una cuestión moral de determinar si la expareja de Manuel Marulanda Vélez (‘Tirofijo’), el fundador de las Farc, es apta para cumplir con dicho rol.

“Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla”, replicó María Fernanda Cabal.

Ante eso, Lobo le respondió a la exmilitante del Centro Democrático y le echó en cara, con foto incluida, el caso de Ciro Ramírez, senador uribista condenado a cárcel por un grave caso de corrupción.

“Soy la vicepresidenta de la Comisión de DD. HH. y no la amiga de corruptos que se robaron la plata del erario público. Su amigo Ciro Ramírez fue condenado por corrupto. Ese es el proyecto político que ustedes representan, robarse la plata del pueblo”, le replicó Ramírez a Cabal.

La integrante de Comunes no estará en el Congreso para el periodo 2026-2030, cuyos congresistas se eligieron en las elecciones del 8 de marzo. Ramírez estaba en el Capitolio por las 10 curules (5 en Senado y 5 en Cámara) que otorgó el Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre las extintas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Este pacto tenía una vigencia de 2 periodos legislativos divididos entre 2018 hasta el presente año.

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