Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas tienen en aprietos a Cajicá, donde varias zonas amanecieron inundadas y con serias afectaciones en la movilidad.

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A través de redes sociales, ciudadanos han compartido imágenes y videos en los que se ven calles completamente cubiertas por el agua, lo que ha dificultado el paso de vehículos y peatones en distintos sectores del municipio.

La situación también ha provocado trancones en vías principales, con conductores reportando largos tiempos de espera debido a los encharcamientos y a la reducción de carriles en algunos puntos críticos.

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Además, varios usuarios han señalado que, en medio de las lluvias, se han presentado cortes de energía en algunas zonas, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial de afectaciones, mientras los residentes piden atención urgente ante el impacto que está dejando la temporada de lluvias.

Cómo está la movilidad en Bogotá este 26 de marzo

En más complicaciones en las vías a causa de las lluvias, el Idiger registró que en la capital se han presentado fuertes precipitaciones en las localidades de Engativá y Suba.

En cuanto a la movilidad, algunos de los corredores con más tráfico vehicular en la tarde de este jueves son la Autopista Norte (donde reportan severos encharcamientos), av. Boyacá, calle 80, carrera 7, NQS, avenida Ciudad de Cali, calle 26, avenida Américas y carrera 68.

#AEstaHora te compartimos el reporte de movilidad de la tarde. Se registra alto flujo vehicular en gran parte de la ciudad. 🏙️

Tránsito lento en Autopista Norte, av. Boyacá, calle 80, carrera 7, NQS, av. Ciudad de Cali, calle 26, av. Américas y carrera 68. 🛣️#GestiónDelTráfico pic.twitter.com/LwYl78AjwQ — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) March 26, 2026

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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.