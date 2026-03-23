El panorama climático en Bogotá cambiaría en cuestión de horas. Luego de varios días de cielo despejado y ambiente seco, se anticipa el retorno de las lluvias a la capital, justo al cierre del fin de semana.

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Según lo indicado por el meteorólogo Max Henríquez, las condiciones actuales se mantendrán hasta el domingo 22 de marzo. A partir de ese día, el comportamiento del clima daría un giro con la llegada de precipitaciones.

El pronóstico apunta a que las lluvias se extenderían durante casi toda la semana, con mayor presencia en las horas de la tarde.

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Estos días hermosamente despejados y con tiempo seco en Bogotá terminan mañana domingo 22 de marzo. Regresan las lluvias a la capital durante casi toda la semana, especialmente en horas de la tarde pic.twitter.com/K4fgAHnyzG — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 21, 2026

El cambio implicaría dejar atrás los días despejados recientes para dar paso a jornadas con mayor nubosidad y episodios de lluvia recurrentes.

Este comportamiento, de acuerdo con lo señalado, se concentraría principalmente en franjas horarias específicas, lo que podría incidir en la movilidad y las actividades diarias en la ciudad.

¿Cuál es el riesgo de inundaciones en Bogotá?

En medio de este escenario, y como referencia general, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) ha explicado que existen condiciones que pueden aumentar la amenaza de inundaciones por desbordamiento.

Entre ellas se encuentran los eventos fuertes de precipitación asociados a la variabilidad climática, así como el manejo no regulado de los ríos para actividades como el uso agrícola, pecuario, el abastecimiento de agua potable y la generación de energíal, algo que puede presentarse en la Sabana de Bogotá.

También se incluye el trasvase de cuencas, práctica que busca incrementar la disponibilidad de agua en ciertas zonas mediante el traslado desde otras fuentes.

El regreso de las precipitaciones se daría luego de una racha de días secos en la capital, que ahora quedarían atrás con el cambio en las condiciones climáticas previsto desde este domingo.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.