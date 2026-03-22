Diana Ospina, reconocida diseñadora, habló públicamente sobre el traumático episodio que vivió hace cerca de un mes, cuando fue víctima de un “paseo millonario” mientras regresaba a su casa tras salir de la discoteca Theatron. La diseñadora compartió con la prensa cómo enfrentó la experiencia y la importancia del apoyo recibido.

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“Volver a casa, ver a mi familia y a mis animales, a mis mascotas fue lo que más anhelaba. Tenía algo en mi corazón que volvía a casa, complicado, pero lo podía lograr. Ha sido un proceso día a día, con mucho apoyo psicológico. Se trata de tener paciencia y confianza; es un proceso que no es de la noche a la mañana, y la verdad es que afecta bastante”, expresó Diana Ospina.

La diseñadora aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar este tipo de delitos: “Definitivamente, lo que hay que hacer es denunciar. Esto no puede pasarle a nadie más. Todos debemos sentirnos seguros en nuestra ciudad y en nuestro país”, subrayó con firmeza.

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Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció respecto a la situación de Diana Ospina y la lucha contra este tipo de delitos.

“Hay un acompañamiento liderado por la Policía y la Secretaría de Seguridad, acompañando su proceso de denuncia. Esperamos que la decisión judicial permita identificar y capturar a los responsables muy pronto. Es fundamental sacar de las calles a este tipo de delincuentes”, señaló Galán.

El “paseo millonario” es un delito que ha aumentado la preocupación de las autoridades y de la ciudadanía. Según cifras oficiales, en lo que va de 2026 se han registrado 312 casos de extorsión de este tipo en Colombia, y 41 personas han sido capturadas por su presunta participación en estos delitos.

La Policía y las autoridades locales han intensificado los operativos para prevenir nuevas víctimas y garantizar la seguridad en la ciudad.

Diana Ospina concluyó destacando la importancia de la denuncia y del respaldo de la sociedad y las instituciones: “Gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí y me trajeron a casa sana y salva. Este proceso demuestra que es esencial que las autoridades actúen y que cada víctima denuncie. Solo así podremos evitar que estas situaciones se repitan”.

El caso de la diseñadora evidencia no solo los riesgos de este delito, sino también la resiliencia de las víctimas y la importancia de un sistema judicial y policial que actúe de manera rápida y eficaz para proteger a la ciudadanía.

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