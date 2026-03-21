La familia de Dilan Cruz —el joven que murió como consecuencia de un disparo de un agente del Esmad en las marchas de noviembre del 2019— vive una nueva tragedia.

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En la madrugada de este sábado, Denis, la hermana de Dilan y quien se hizo conocida luego de esa tragedia, confirmó el fallecimiento de su otra hermana, Mayerly. Es la segunda persona joven que fallece en esta familia.

Horas antes, la misma Denis había compartido un video en sus redes sociales en el que, junto a su mamá, contaba que su hermana estaba hospitalizada como consecuencia de un accidente de tránsito. “Tiene unas partes del cuerpo muy comprometidas”, dijo en este video:

La joven estuvo en la Clínica Medical, de Kennedy, en Bogotá, una de las más conocidas para el tratamiento de accidentes de tránsito, pero, sin embargo, no hubo nada que hacer. “Yo lo único que pido es que no vayan a haber espacios para negligencias”, dijo Denis.

En el video también aparecía Yenny Alejandra Medina Pulido, la mamá de esta familia: “Nosotros no queremos volver a vivir esto. Ya lo vivimos. Unámonos todos en oración…”, dijo ella.

(Vea también: Indignación por informe en el que dicen que agente del Esmad no quiso matar a Dilan Cruz)

A pesar de las oraciones y de los deseos de estas dos mujeres, Mayerly falleció en la madrugada de este sábado y fue la misma Denis quién confirmó esa noticia con una fotografía en su cuenta de Instagram. Esta decía: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”.

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