Un encuentro gastronómico reunirá a países y culturas de habla francesa y marcará el cierre del ‘Mes de la Francofonía’ 2026 en Colombia. Se trata del festival gastronómico francófono que tendrá lugar el 26 de marzo en la Universidad EAN de Bogotá.

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La iniciativa, liderada por el Grupo de Embajadores Francófonos en Colombia (GAF), convocará a delegaciones de ese espacio internacional junto con propuestas locales, en un escenario que busca resaltar la diversidad culinaria y el intercambio entre tradiciones.

El evento contará con la participación de estudiantes, chefs invitados, representantes diplomáticos y público general. Durante la jornada, los asistentes podrán explorar la cocina de 12 países, en medio de un ambiente de intercambio cultural y aprendizaje colectivo.

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La programación incluirá muestras gastronómicas, presentaciones artísticas y espacios de conversación en torno a las tradiciones culinarias. Además, contará con el respaldo de entidades distritales como el Instituto Distrital de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico (IDT) y la Secretaría de Cultura, lo que fortalecerá la articulación entre el ámbito local y el escenario internacional.

Esta iniciativa se enmarca en la visión del GAF de estrechar vínculos culturales, educativos y diplomáticos entre Colombia y estos países. Desde su creación en 2024, el grupo impulsa acciones orientadas a promover la diversidad lingüística y los valores de la Organización Internacional de la Francofonía, como la solidaridad, el diálogo y la multiculturalidad.

¿Qué actividades hay en el ‘Mes de la Francofonía’?

En ese contexto, el ‘Mes de la Francofonía’ se posiciona en el país con más de 100 actividades académicas y culturales desarrolladas junto a universidades, Alianzas Francesas y diversas instituciones. Esta agenda refleja una amplia participación y el creciente interés por fortalecer los lazos con el mundo francófono.

El festival se destaca como uno de los momentos más representativos de esta programación, al resaltar la cocina como herramienta de conexión entre culturas y vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

Con este tipo de espacios, el GAF reafirma su compromiso de impulsar la Francofonía en Colombia, promover el plurilingüismo y afianzar los intercambios con una red global que continúa ampliando su presencia en el país, en medio de una apuesta cultural de largo alcance.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).