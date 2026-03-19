El desarrollo del Festival Estéreo Picnic (FEP) en Bogotá traerá consigo una serie de restricciones importantes en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. El Parque Metropolitano Simón Bolívar tendrá medidas especiales de acceso y operación entre el 20 y el 22 de marzo, según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

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De acuerdo con la entidad, durante esos tres días se implementarán ajustes logísticos debido a la realización de un evento de alta complejidad, lo que impactará tanto la movilidad como el uso habitual del parque.

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con los cierres viales. Las autoridades confirmaron que habrá restricciones en la calle 63 y la avenida carrera 60, dos de los accesos principales al parque. Esto podría causar congestión en la zona, por lo que se recomienda a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos y considerar rutas alternas.

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Además, no estará disponible el servicio de parqueaderos dentro del parque, lo que limita el acceso en vehículo particular. En ese sentido, la recomendación principal es utilizar transporte público, bicicleta o llegar caminando, especialmente para quienes viven en sectores cercanos.

Horarios y accesos habilitados

Pese a las restricciones, el parque no estará completamente cerrado. El Parque Metropolitano Simón Bolívar continuará abierto al público en un horario especial de 5:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Sin embargo, el ingreso peatonal estará limitado exclusivamente a las puertas ubicadas sobre la avenida 68. Esto implica que los accesos tradicionales por otros puntos del parque no estarán habilitados durante el desarrollo del evento.

Las autoridades insistieron en que estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de los asistentes al festival como de los ciudadanos que utilizan el parque para actividades recreativas.

Actividades permitidas y prohibidas

Durante los días del evento, el uso del parque estará restringido a actividades recreativas y deportivas de bajo impacto. Esto significa que no se permitirá la ejecución de reuniones, celebraciones o encuentros que impliquen el uso de elementos como mesas, sillas, carpas o equipos de sonido.

Tampoco estarán autorizadas las prácticas deportivas en grupos numerosos, con el objetivo de evitar aglomeraciones adicionales en un fin de semana en el que la zona tendrá una alta afluencia de personas.

No obstante, algunas actividades sí continuarán funcionando con normalidad. Entre ellas se destacan el uso de la pista de trote, los recorridos en bicicleta y el servicio de botes, siempre y cuando se respeten las recomendaciones de autocuidado y las disposiciones temporales.

Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas y hacer un uso responsable del parque durante estos días.

Daniel García Cañón, director de la entidad, invitó a los ciudadanos a comprender la importancia de estas disposiciones, que buscan facilitar la logística del evento sin afectar completamente el acceso al espacio público.

“Estas medidas especiales buscan garantizar la seguridad de las personas, facilitar la operación logística del evento y preservar el adecuado disfrute del espacio público para actividades de bajo impacto”, señaló el funcionario.

Un fin de semana con alta afluencia en el Parque Simón Bolívar

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos musicales más importantes del país, por lo que se espera una alta concentración de personas en los alrededores del parque durante el fin de semana.

Acá, la programación:

Formas de componer el lunes: haciendo mi ruta de baile para los tres días mas lindos de 2026 😌 ¡Nos vemos pronto! pic.twitter.com/cjAxfB7sUl — Festival Estéreo Picnic (@Festereopicnic_) March 2, 2026

Por esta razón, las autoridades reiteran la importancia de planear los desplazamientos, evitar el uso de vehículo particular y estar atentos a las indicaciones oficiales. También recomiendan considerar otros espacios de la ciudad para actividades recreativas que impliquen reuniones o encuentros grupales.

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