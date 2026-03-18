El caso del ingeniero David Acosta, desaparecido desde el pasado 28 de febrero en el sector del Antiguo Country, al norte de Bogotá, dio un giro dramático y confuso en las últimas horas. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada tras ser visto en varios casinos de Chapinero, se ha transformado en un choque frontal de versiones entre las autoridades y su familia.

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Este martes 17 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá lanzó un balde de agua fría sobre la hipótesis del crimen. Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la institución, Acosta no fue víctima de un delito: “Se pudo establecer que el ciudadano tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente”. La Policía enfatizó que nunca hubo llamadas extorsivas y descartó de tajo un secuestro o el temido “paseo millonario”.

Sin embargo, la versión oficial dista mucho del testimonio de Piedad Botina, madre del ingeniero, quien rompió el silencio en una impactante entrevista con La FM. La mujer desmintió que su hijo se hubiera ido por voluntad propia y describió un escenario de pesadilla en el que David habría caído en manos de una red criminal.

“Lo encontré en unas condiciones sin ropa, sin zapatos, sin nada”, relató Botina con la voz quebrada. Según su testimonio, el ingeniero estuvo cautivo junto a niños, niñas y adultos en un lugar donde las víctimas eran preparadas para ser enviadas lejos: “Los echan en barcos y hasta luego”.

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La madre del joven fue más allá al detallar los métodos de sumisión que supuestamente utiliza esta banda. Aseguró que a los retenidos los drogan, les quitan la comida y los golpean sistemáticamente para mantenerlos débiles y evitar cualquier intento de fuga.

En uno de los apartes más dolorosos de su entrevista, Piedad Botina citó las palabras de su hijo: “Solo él que lo vivió me dice: ‘mamá, vi muchos niños arrodillarse ante esa gente y decirles por favor, déjenos en paz’”.

Mientras la Policía mantiene su postura de una salida voluntaria de la ciudad, el desgarrador testimonio de la familia deja en el aire preguntas inquietantes sobre lo que realmente ocurrió durante los 17 días que el ingeniero estuvo fuera del radar.

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