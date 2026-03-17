El caso de la desaparición de David Felipe Acosta Botina tomó un rumbo completamente distinto luego de que se confirmara que el joven apareció con vida, luego de haber estado más de dos semanas sin dar señales de su paradero. La noticia puso fin a la incertidumbre que rodeaba su desaparición en Bogotá.

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El ingeniero de petróleos de 27 años había sido visto por última vez el 1 de marzo en la Zona Rosa, luego de salir de un casino en horas de la madrugada. Su ausencia durante varios días encendió las alarmas entre sus familiares y llevó a las autoridades a desplegar mecanismos de búsqueda.

En ese contexto, cámaras de seguridad captaron al joven saliendo del establecimiento sobre la 1:05 a. m., caminando solo, con su celular en la mano y, presuntamente, manipulando dinero mientras se dirigía hacia la carrera 15 con calle 82. Estas imágenes fueron clave dentro de la investigación.

Sin embargo, el martes 17 de marzo se conoció que el propio Acosta se comunicó con su familia. Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que el joven manifestó estar en algún lugar del país y que se encuentra en buen estado de salud.

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Por su parte, el brigadier general Giovanni Cristancho explicó que, tras conocerse la denuncia, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda urgente por parte de la Sijín, mientras se analizaban distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

No obstante, de acuerdo con El Tiempo, las conclusiones preliminares descartaron que se tratara de un secuestro o de un paseo millonario. Esta aclaración resultó clave, ya que eran las principales teorías que se manejaban durante los días de incertidumbre.

Finalmente, la Policía estableció que el joven tomó la decisión de salir de Bogotá por su propia cuenta. Este hallazgo cambió por completo el enfoque del caso, al indicar que no hubo intervención de terceros en su desaparición.

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