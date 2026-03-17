Las imágenes desde este importante aeropuerto de Colombia son una evidente muestra de lo que está pasando: las personas fueron evacuadas de los aviones y hasta de la terminal aérea por, dicen diferentes versiones, una amenaza de bomba de uno de los aviones.
Aunque no se sabe el origen de la amenaza, el senador Mauricio Gómez Amín reveló un video en el que muestra la situación: “Nos acaban de bajar del avión por amenaza de bomba”.
🔴 “Nos acaban de bajar del avión por amenaza de bomba”: dice el senador Mauricio Gómez Amín en un video en el que expone la situación desde el aeropuerto en Barranquilla. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vJI5xNCMUS
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 17, 2026Lee También
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Estas son otras imágenes de lo que está pasando en el aeropuerto de Barranquilla en la tarde de este martes 17 de marzo:
#ATENCIÓN | Evacúan aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) por amenaza de bomba. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/xTKNcOF4Qv
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) March 17, 2026
A esta hora se registra una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz pic.twitter.com/Qyy2hRlLyD
— CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) March 17, 2026
🚨 Evacúan el aeropuerto Ernesto Cortissoz de #Barranquilla por amenaza de bomba. Al menos cinco vuelos resultan suspendidos. #Alerta @alcaldiabquilla
— Nación Costeña (@CostenaNacionX) March 17, 2026
En el aeropuerto Ernesto Corissoz ya hay personal antiexplosivos para identificar si la amenaza es real o si, como ha sucedido en otros puntos del país, se trata de una falsa la alarma.
Lo cierto es que esto detendrá la operación y el traslado de personas desde y hacia Barranquilla durante, por lo menos, una hora, lo que seguramente tendrá repercusiones en el tráfico aéreo del norte del país.
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