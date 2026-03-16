Se trata del nuevo Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha, un proyecto que se construye en Riohacha, capital del departamento de La Guajira.

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Según información publicada por El Tiempo, la obra tiene como fecha estimada de terminación el 21 de junio de 2026 y ya alcanza un avance del 88 %, por lo que las autoridades penitenciarias comenzaron los preparativos para su puesta en funcionamiento.

El proyecto, que representa una inversión estatal de 307.969 millones de pesos, busca ampliar la capacidad del sistema carcelario colombiano y mejorar las condiciones de reclusión en el país.

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El nuevo establecimiento penitenciario fue diseñado para albergar 1.722 personas privadas de la libertad, entre condenados y sindicados por distintos delitos, detalló el periódico.

El nuevo penal se levanta sobre un área de aproximadamente 36.000 metros cuadrados y contará con una infraestructura diseñada para el manejo integral de la población carcelaria.

Dentro del complejo ya están construidos ocho pabellones:

Siete destinados a hombres

Uno exclusivo para mujeres

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Además, el establecimiento contará con múltiples espacios complementarios para el funcionamiento del sistema penitenciario.

Entre las instalaciones destacan:

Área de visitas

Área judicial y administrativa

Auditorio

Portal principal de acceso

Aulas de atención y tratamiento

Área de sanidad

Talleres de mantenimiento

Rancho para hombres (zona de alimentación)

Lavandería

Depósito de basuras

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Alojamiento para el personal de guardia

El complejo también estará rodeado por muros de concreto de seguridad, que separarán la infraestructura penitenciaria de la zona rural cercana a la ciudad.

Uno de los aspectos particulares de esta nueva cárcel es que fue diseñada teniendo en cuenta la diversidad cultural del país, indica el citado medio. El establecimiento incluirá un salón destinado a comunidades indígenas, un espacio pensado para atender las particularidades culturales y sociales de las personas privadas de la libertad que pertenecen a estos pueblos.

Asimismo, habrá un pabellón destinado a internos indígenas, con el objetivo de facilitar procesos de convivencia y atención diferenciada dentro del sistema penitenciario.

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