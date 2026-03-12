Nicolás Maduro pasa sus días en el Centro de Detención de Brooklyn, en Nueva York, y poco se sabe de cómo es su vida o de sus declaraciones. Después de que el hijo del exlíder del régimen mostrara una supuesta carta que escribió su padre, recientemente se dieron detalles de lo que hace el caído tirano en la prisión federal de Estados Unidos donde está recluido.

El ABC, uno de los diarios más antiguos de España, tuvo acceso a lo que ocurre dentro de la celda de Maduro, quien está en un estricto régimen de aislamiento, razón por la que se sabe poco de él, salvo declaraciones de sus familiares o aliados chavistas. Después de más de dos meses de su captura en medio de un operativo de Estados Unidos en Caracas, el procesado tirano está recluido en la prisión neoyorquina junto a su esposa, Cilia Flóres, y en su calabozo estaría insistiendo en que es el “presidente” de Venezuela.

Detalles de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York

Según reveló el ABC, el exlíder del régimen está en una unidad de alojamiento especial en la cárcel federal. Según fuentes le contaron a dicho periódico, permanece encerrado casi siempre y alejado del resto de los reclusos.

Allí, según dijo el abogado de uno de los presos al diario español, el miembro del chavismo ha delirado durante todas las noches gritando que “fue secuestrado” o que él es el “presidente de Venezuela”. Presuntamente, se le ha oído decir que ha sido maltratado.

“¡Yo soy el presidente de Venezuela! Díganle a mi país que he sido secuestrado, que se nos maltrata”, sería una de las frases que se le ha escuchado a Maduro .

Cómo son las condiciones de Nicolás Maduro, luego de captura

La ABC agregó que el tirano de Venezuela está en dicha unidad para ser aislado debido a que es un interno que podría correr peligro. Esto quiere decir que, a toda costa, se busca evitar que alguien más le haga daño o él mismo lo haga hasta tal punto de perder la vida. No es para menos, ya que una fuente le dijo al medio español que es “el recluso de más alto perfil de la historia del centro”.

A su vez, el diario citado agregó que la celda del chavista es de tres metros de largo por dos metros de ancho, en la que hay una cama metálica, un baño, lavamanos y un ventanal. A él solo se le deja salir del calabozo tres veces por semana, a un patio con rejas y en el que puede estar durante una hora, pero amarrado de manos y pies, además de tener a dos guardias. Además, puede bañarse, revisar el correo o usar el teléfono de manera limitada.

La Oficina Federal de Prisiones le dijo al ABC que no se puede revelar información sobre personas recluidas o cómo son sus condiciones, debido a motivos de seguridad y privacidad de cada interno.

