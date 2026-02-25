La defensa de Nicolás Maduro enfrenta un obstáculo inesperado en su proceso judicial en Estados Unidos por la imposibilidad de acceder a recursos económicos para cubrir honorarios legales.

La situación surgió después de que autoridades estadounidenses limitaran el uso de fondos del Estado venezolano, lo que dejó al equipo jurídico sin una fuente de pago autorizada.

El abogado Barry J. Pollack comunicó el problema al juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el caso en Nueva York. En su mensaje explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, modificó una licencia previamente otorgada. Ese permiso permitía utilizar dinero estatal venezolano para costear la representación jurídica, pero el cambio dejó por fuera cualquier autorización vinculada con Maduro.

De acuerdo con la defensa, la normativa venezolana establece que el Estado cubre gastos del presidente y de la primera dama, motivo por el cual solicitaron el acceso a esos fondos cuando comenzó el proceso en enero de 2026. Aunque inicialmente existía una autorización válida, el documento sufrió ajustes pocas horas después. Curiosamente, el permiso correspondiente a su esposa, Cilia Flores, sí permaneció vigente.

El abogado sostienen que la restricción afecta el derecho del acusado a escoger su defensor, un principio reconocido en el sistema judicial estadounidense. Por esa razón pidieron que se restituya la autorización original, aunque hasta el momento no existe una respuesta definitiva por parte de las autoridades.

“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de defensa del señor Maduro, OFAC está interfiriendo con su capacidad para contratar abogado y, por lo tanto, con su derecho bajo la Sexta Enmienda a contar con el abogado de su elección”, se lee en la misiva, según el rotativo.

Se aplaza la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

La audiencia judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una corte federal de Nueva York sufrió un cambio en el calendario y ahora quedó programada para el 26 de marzo de 2026. Inicialmente, la comparecencia estaba prevista para el 17 de marzo, pero el tribunal aceptó aplazarla después de una solicitud presentada de manera conjunta por la Fiscalía y la defensa.

El ajuste obedecería a problemas logísticos y de planificación, según los documentos judiciales citados por medios internacionales. En esa audiencia se espera que el juez avance en la organización del proceso, incluida la definición de plazos y diligencias previas al eventual juicio.

La pareja permanece detenida en territorio estadounidense desde el 3 de enero de 2026, fecha en la que fuerzas de ese país ejecutaron un operativo en Caracas que terminó con su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y conspiración criminal. En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, ambos se declararon no culpables de las acusaciones.

El aplazamiento introduce un nuevo compás de espera dentro de un proceso que mantiene atención internacional por sus implicaciones políticas y judiciales, mientras las partes continúan preparando argumentos y solicitudes ante la corte federal.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.