El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dejó su cargo este miércoles, según informó la secretaria de la Asamblea Nacional durante una sesión parlamentaria, en un movimiento que ocurre menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.

Durante la plenaria, la funcionaria dio lectura a una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, firmada por Saab, “mediante la cual remite la renuncia a su cargo como fiscal general de la república”. La dimisión fue oficialmente recibida por el Parlamento en medio de un escenario político aún en reconfiguración.

Saab permanecía al frente del Ministerio Público desde 2017. A lo largo de su gestión mantuvo una postura pública de respaldo a Maduro, incluso tras su captura el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense. En ese momento, el ahora exfiscal calificó el procedimiento como ilegal y aseguró que constituía una violación al derecho internacional.

La salida de Saab marca el fin de casi nueve años al frente de la Fiscalía y se produce en un contexto de ajustes institucionales tras los recientes cambios en el poder en Venezuela

